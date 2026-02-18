Se filtra video del momento exacto en que Vicente y su hijo fueron arrollados en Eje Central, VIDEO

Hace unos días se encendieron las alarmas por el grave accidente automovilístico que tuvo Ricardo Peralta en plena carretera ahora se filtra un video que destapó la verdad detrás de un brutal accidente en Eje Central: Vicente y su hijo aparecieron en la grabación segundos antes de ser arrollados por un camión del transporte público. Lo que muestran las imágenes ha encendido la indignación. Te contamos qué revelan estas impactantes escenas.

/ Canva

¿Cómo ocurrió el atropellamiento de Vicente y su hijo en Eje Central?

Una mañana escolar terminó en tragedia. El accidente ocurrió alrededor de las 6:45 de la mañana, cuando padre e hijo avanzaban en bicicleta por el carril compartido de Eje Central. De acuerdo con los testimonios y el video de seguridad, el camión implicado presuntamente circulaba a exceso de velocidad al momento del impacto.

Testigos en la zona relataron que el conductor del camión “no los vio” y los arrolló, proyectándolos de forma violenta contra el asfalto. La escena fue presenciada por locatarios y transeúntes que, según versiones difundidas, quedaron en shock ante la magnitud del golpe. El material audiovisual se volvió pieza clave, ya que muestra la secuencia del siniestro y ha sido interpretado por la familia como evidencia de una posible negligencia.

El punto donde ocurrió el hecho no es menor. Desde enero de 2020, ese tramo de Eje Central fue oficialmente designado como carril compartido entre bicicletas y transporte público. Este detalle se convirtió en un elemento central del caso, pues contradice la versión inicial que sugería que los ciclistas no debían circular por ese espacio.

¿Cuál es el estado de salud de Vicente César Valle Muñoz y su hijo?

Tras el atropellamiento en Eje Central, ambos fueron trasladados para recibir atención médica. La situación de Vicente César Valle Muñoz es la que más ha estremecido a la opinión pública. Los médicos confirmaron que presenta muerte cerebral, un diagnóstico devastador que dejó a su familia enfrentando no solo una crisis emocional, sino también una compleja batalla legal y económica.

En contraste, el menor, resultó con fractura en una pierna y múltiples golpes. Reportes indican que el menor se encuentra estable, aunque bajo observación médica. Aun así, el impacto psicológico y familiar es profundo, especialmente considerando que Vicente era el principal sustento del hogar.

Guadalupe Magaly Ordaz, esposa de Vicente, ha señalado públicamente la gravedad de la situación. Además del menor lesionado, la familia depende de otros dos hijos, entre ellos un bebé y un niño con autismo.

¿Está detenida la conductora del camión? Avances de la investigación y situación legal tras el accidente en Eje Central

Hasta el momento, la conductora de la unidad permanece detenida en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 1. Sin embargo, existe la posibilidad de que enfrente el proceso en libertad si el hecho se clasifica como accidente no culposo.

Este escenario ha generado molestia entre familiares y usuarios en redes, especialmente por la difusión del video que presuntamente muestra exceso de velocidad. Mientras las autoridades determinan responsabilidades, la familia ha realizado bloqueos y manifestaciones exigiendo justicia.