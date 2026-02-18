‘AfroSan': Filtran impactante VIDEO del asesinato del cantante mexicano ¡Así fue acribillado en plena calle!

El asesinato del cantante conocido como ‘AfroSan’ generó controversia en redes sociales, luego de que se difundiera el vídeo en el que se muestra el momento exacto, cuando el intérprete mexicano fue atacado a balazos. Sus fans y seguidores aún continúan realizando homenajes en su honor.

¿Cuándo y dónde fue asesinado el cantante mexicano ‘AfroSan’?

El asesinato del cantante mexicano ‘AfroSan’ sucedió el pasado 10 de febrero de 2026, día en que se dieron a conocer las imágenes del ataque sufrido en la Ciudad de México, vía redes sociales.

‘AfroSan’ fue asesinado en la colonia Los Olivos. El crimen ocurrió entre las calles Carmen Serdán y Lázaro Cárdenas, en dicha colonia, donde el intérprete (cuyo nombre real era Juan Carlos Santiago Galván) fue interceptado por un grupo armado.

Los hechos quedaron grabados, y recientemente se ha viralizado el momento del ataque. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Cómo fue asesinado el cantante mexicano ‘AfroSan’?

De acuerdo con la información difundida por Carlos Jiménez, el video muestra cómo una camioneta gris se estaciona del lado derecho de la avenida. Detrás del vehículo aparecen al menos cuatro hombres que comienzan a rodear al artista. Instantes después, un mototaxi se coloca al parejo de la unidad y un segundo automóvil se aproxima por el lado contrario de la banqueta.

Aunque el vídeo no es de alta calidad, se puede distinguir cómo varias personas descienden de los vehículos y se ubican alrededor de la camioneta gris. Instantes después, un tercer automóvil (presuntamente el del cantante) llega al punto y se estaciona detrás del segundo coche.

Es en ese momento cuando los presuntos sicarios abren fuego. Tras la agresión, ‘AfroSan’ quedó gravemente herido sobre el pavimento. En el lugar se observó una mancha de sangre en el punto exacto donde fue atacado.

El material audiovisual se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación por homicidio calificado.

▶️ #EnExclusiva | "Es mi hijo, no hizo nada": Cuatro sujetos fueron detenidos por su presunta relación con el homicidio de Juan Carlos Santiago, cantante conocido como 'El Afro'.



— Telediario CdMx (@telediario) February 18, 2026

¿Quiénes son los detenidos tras la muerte de ‘AfroSan’?

Días después del crimen, autoridades capitalinas detuvieron a cuatro hombres identificados como:



Ángel Damián “N”,

Uriel “N”,

Noé “N” y,

Edson Jair “N”.

En un inicio fueron detenidos por delitos contra la salud, relacionados con presunta venta de drogas. No obstante, según detalló Carlos Jiménez, un juez ordenó su liberación el pasado jueves.

Todo cambió cuando, al salir de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, agentes de la Policía de Investigación, detuvieron nuevamente a los presuntos implicados, pero ahora por su presunta participación en el homicidio de Juan Carlos Santiago Galván.

