¿Murió Elena Poniatowska? La imagen viral que encendió las redes y el comunicado oficial que frenó rumores falsos

Un supuesto “obituario” apareció en X y desató el caos: una imagen aseguraba la presunta muerte de Elena Poniatowska y su nombre explotó en tendencias. El mensaje, alarmante y engañoso, se propagó como pólvora y sembró dudas entre lectores y seguidores. ¡Pero todo es falso!

Mira: Eugenia Cauduro de luto: reportan la muerte de su madre Silvia Rodríguez; así lo anunciaron en vivo en Hoy

¿Cómo surgió el rumor falso sobre la supuesta muerte de Elena Poniatowska?

El origen del escándalo digital apunta a una cuenta en X identificada como @AlianzaEdMx, que publicó el falso anuncio del fallecimiento. A simple vista, el nombre del perfil podía parecer legítimo, incluso institucional, lo que facilitó que muchos usuarios dieran por cierta la información.

Sin embargo, bastaron unos minutos de revisión para que comenzaran a surgir las primeras dudas. Usuarios detectaron que la cuenta tenía poco tiempo de haber sido creada, no contaba con verificación oficial y no existía ningún respaldo informativo de medios confiables.

Medios mexicanos corroboraron que la publicación de @AlianzaEdMx nunca estuvo acompañada de comunicados oficiales de la editorial real ni de familiares/representantes de Poniatowska. La trampa funcionó porque usurpó el nombre de una marca editorial legítima. ¡Fue una publicación falsa!

Lee: ¿Daniel Bisogno murió por VIH? Filtran supuesto diagnóstico médico del conductor de ‘Ventaneando’

¿Qué dijo la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. sobre la noticia de la falsa muerte de la escritora?

Ante la avalancha de mensajes y la creciente confusión, la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. decidió intervenir de manera directa.

El comunicado difundido por la institución señaló textualmente: “Buenos días a tod@s, se está corriendo la información falsa sobre Elena; ella está perfectamente bien y goza de excelente salud”.

El mensaje difundido la mañana del 18 de febrero de 2026 se convirtió en la aclaración oficial más firme sobre el estado de la escritora, pues desmontó por completo la versión de su presunto fallecimiento y no dejó espacio para dudas: Elena Poniatowska no solo estaba viva, sino en perfecto estado de salud, dejando así totalmente desmentido el rumor que horas antes había incendiado las redes.

Mira: Muere Kako Zará, querido cantante y actor de doblaje, voz de Husk en “Hotel Hazbin” tras ser hospitalizado

¿Quién es Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska Amor, nacida en París el 19 de mayo de 1932, llegó a México siendo niña durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre completo —Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, refleja su ascendencia franco‑polaca y mexicana, además de su vínculo con la Casa de Poniatowski, una familia con raíces nobles y una larga tradición cultural. A lo largo de su vida, Poniatowska desarrolló una sensibilidad profunda hacia las historias de mujeres, migrantes y sectores marginados, marcada por su propia experiencia migratoria y por el entorno sociopolítico en el que creció.

Como periodista y escritora, Poniatowska se consolidó como una de las voces más influyentes de la literatura testimonial y la crónica social en México. Su obra más emblemática, “La noche de Tlatelolco”, se convirtió en un referente indispensable para entender la masacre estudiantil de 1968. También destacan títulos como “Hasta no verte, Jesús mío” y “Tinísima”, en los que entrelaza investigación, memoria histórica y narrativas humanas profundas. Su estilo, cercano a la polifonía testimonial, le ha permitido reconstruir episodios clave del país desde un enfoque que combina rigor periodístico y fuerza literaria.

A lo largo de su trayectoria, Elena Poniatowska ha acumulado reconocimientos nacionales e internacionales, incluido el Premio Miguel de Cervantes (2013), el máximo galardón de las letras en español. También ha recibido la Medalla Belisario Domínguez y múltiples distinciones por su labor cultural y humanística. Incluso en años recientes, su presencia pública se ha mantenido vigente: participó en proyectos documentales y fue homenajeada por la Secretaría de Cultura en su aniversario 90. Su legado literario y social la ubica como una figura imprescindible en la historia contemporánea de México.