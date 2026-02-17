Muere Kako Zará, querido cantante y actor de doblaje, voz de Husk en “Hotel Hazbin” tras ser hospitalizado

A casi un mes de la muerte de Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, se da a conocer otra lamentable partida en el mundo del doblaje: Se trata de Karoly Díaz, mejor conocido como Kako Zará, actor de doblaje, cantante y locutor chileno, quien murió este martes 17 de febrero.

La noticia de su muerte fue compartida por la agrupación Orquesta Huambaly, de la cual formó parte y lo despidió emotivamente:

“En la madrugada de hoy, nuestro querido Kako Zará dio su último respiro. Luchó con valentía hasta el final, pero no alcanzó. Como Orquesta Huambaly, nos embarga un profundo dolor, aunque nos reconforta saber que nuestro querido Kako descansa en paz, abrazado por el amor de sus seres queridos.Queremos agradecer de corazón a cada persona que se sumó con sus plegarias y pensamientos; estamos seguros de que Kako sintió ese apoyo”, se lee en el comunicado de Orquesta Huambaly en Instagram.

Tras días difíciles en el hospital, Kako Zará, actor doblaje chileno murió a los 55 años. / Redes sociales

¿De qué murió Kako Zará, actor de doblaje chileno?

Al igual que Gabriel Garzón, reconocido por dar voz a Topo Gigio, Kako Zará también permaneció hospitalizado en los días previos a su muerte.El actor y cantante perdió la vida a causa de una falla multisistémica, provocada por una hepatitis que contrajo dos semanas antes y que se agravó debido a una insuficiencia renal.

La información fue confirmada por su amigo Rodrigo Risoto y diversos medios chilenos replicaron esta informanción, los cuales detallaron que el actor y cantante permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Dr. Luis Tisné. Su estado de salud se agravó en los días previos a su fallecimiento, ocurrido el 17 de febrero de 2026 a las 2 de la madrugada.

¿Cómo fueron los últimos días de Kako Zará, actor de doblaje chileno?

Los últimos días de Kako Zará estuvieron marcados por un delicado estado de salud que lo mantuvo hospitalizado y bajo estrictas restricciones médicas. Amigos cercanos lograron visitarlo en medio de un panorama reservado, donde solo se permitía el ingreso de dos personas a la vez para acompañarlo.

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su amigo Pepe Aranda, quien compartió el día de ayer en redes sociales un emotivo testimonio tras verlo en el hospital:

“Queridos amigos acabo de llegar a mi casa de vuelta después de ir a visitar a mi querido Kako Zará por su delicado estado de salud, necesitaba ir a verlo tengo el corazón y mi estómago aplastado, él está cruzando el umbral en una sala sin luces de colores sin micrófono, en un escenario sin público, lleno de mangueras y con una restricción de Solo dos personas para poder acompañarlo, en esté triste escenario, pude tomar su mano y derramar mis lágrimas ... en mi corazón solo tengo tengo cariño y buenos recuerdos para él”, escribió en redes Pepe Aranda.

¿Quién fue Kako Zará, actor de doblaje que murió?

Karoly Díaz Zará, conocido artísticamente como Kako Zará, también construyó una destacada carrera como actor de doblaje, participando en series animadas y películas de proyección internacional. Dio vida a entrañables personajes infantiles como roles más complejos y dramáticos en producciones cinematográficas.

A lo largo de más de una década, Kako Zará prestó su voz a múltiples proyectos televisivos, destacándose en los siguientes:

Husk en “Hotel Hazbin” (2024–2025)

Tiburón Papá en “Baby Shark, el Gran Show” (2020–2025)

Sheriff Swiftstone en “Corn & Peg” (2019–2020)

Wayne Stevens en “Out There” (2015)

Papá en “Galaxia Creativa” (2013–2016)

Saikhan en “La Leyenda de Korra” (2012)

Sr. Grouper en “Bubble Guppies” (2011–2023)

El gato ensombrerado en “El gato ensombrerado viaja por todos lados” (2010–2016)

Sr. Trodonte (segunda voz) en “Dinotren” (2010–2013)

Sabio en “Clara en Foodland” (2009–2010)

“El muñeco de nieve” (2017)

