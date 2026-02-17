¡Triste San Valentín! Pareja de abuelos pasea a su perro y termina en tragedia; ella muere y él desaparecido

Hace dos años una trágica escena vistió San Valentín, luego de que un hombre matara a su esposa en pleno 14 de febrero, tras no “valorar” su esfuerzo de preparar una cena romántica. En 2026 podría haber una sentencia definitiva para él.

Un paseo romántico terminó en tragedia en pleno San Valentín. La mañana del 14 de febrero una pareja salió a caminar, pero el destino tenía preparada una triste sorpresa. A tres días de aquel suceso, ella murió y él se encuentra en calidad de desaparecido. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Quién es la pareja que sufrió un accidente en pleno San Valentín, en el que ella murió?

Todo sucedió en Eastham, Massachusetts, Estados Unidos, el pasado sabado 14 de febrero. Aquella mañana una pareja salió a caminar con su perro por la playa First Encounter, en la costa de Cape Cod Bay.

No se había dado información acerca de la identidad de ambos, pero recientemente se compartió que se trata de una pareja de personas mayores, quienes llevaban más de 50 años de casados.

La búsqueda ha continuado en las últimas horas, pero no ha habido éxito para hallar al esposo. Las autoridades calificaron el área como “escena activa” y pidieron al público evitar la zona mientras continúan las labores.

¿Cómo fue el accidente que sufrió la pareja en pleno San Valentín, por culpa del hielo?

De acuerdo con el informe policial difundido por medios estadounidenses, los oficiales respondieron a las 9:07 a.m. a un reporte sobre un “perro suelto” en la playa First Encounter. La persona que llamó describió al animal como “mojado” y “en posible peligro”, lo que alertó de inmediato a las autoridades.

Al llegar al área cercana al río Bee, uno de los oficiales escuchó los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda. Minutos después la localizó: había caído a través del hielo y estaba atrapada en el agua gélida.

El agente intentó auxiliarla ingresando a la zona congelada; sin embargo, el hielo cedió bajo su peso y ambos quedaron completamente sumergidos. La escena se tornó crítica en cuestión de segundos. Un segundo oficial llegó al lugar y, al intentar acercarse para colaborar en el rescate, también cayó cuando la superficie helada se fracturó.

Afortunadamente, ambos policías lograron regresar a la orilla por sus propios medios, aunque tuvieron que ser trasladados al hospital para evaluación médica debido a la exposición al frío extremo.

Las autoridades locales confirmaron que la mujer murió tras caer al agua helada, mientras que equipos especializados continúan la búsqueda de su esposo, quien presuntamente también cayó a través del hielo.

¿Autoridades están en la búsqueda de joven desaparecido en el hielo?

Ante lo sucedido con la mujer, las autoridades creen que el hombre también habría caído al agua durante el incidente, aunque hasta ahora no ha sido localizado.

En una actualización compartida la mañana del domingo 15 de febrero, la policía informó que se realizó una nueva búsqueda entre las 7:00 y las 9:00 a.m., sin resultados positivos. Aún con este escenario adverso, aseguraron que continuarán las labores de búsqueda, siempre y cuando las condiciones del sitio lo permitan:

“ El equipo técnico está actualmente continuando la búsqueda del esposo ”, señalaron en un comunicado oficial.

