Muere reconocido compositor de los éxitos de Madonna, Whitney Houston y Cyndi Lauper que marcaron los 80

El mundo de la música despide a una figura clave del pop. Billy Steinberg, el compositor responsable de varias de las canciones más icónicas de los años ochenta. Su nombre quizá no siempre estuvo bajo los reflectores, pero su pluma ayudó a definir una era completa. ¡Trabajó con Madonna!

Mira: Mariana Echeverría se viste de luto: muere su “pequeña” de 11 años; “la casa se siente distinta”

Muere / Redes sociales

¿De qué murió Billy Steinberg, creador de éxitos de Madonna y Cyndi Lauper?

Billy Steinberg murió el lunes 16 de febrero de 2026, en su casa de Brentwood, Los Ángeles, tras una larga batalla contra el cáncer a los 75 años. La confirmación llegó por conducto de su abogada, Laurie Soriano, a Variety.

La causa fue precisada también por Laurie, quien informó que el compositor venía enfrentando el cáncer desde hacía tiempo. El dato aparece en el obituario de Variety, replicado por otras cabeceras internacionales como Rolling Stone.

Lee: Dani Parra, hija de Héctor N, de luto: Anuncia muerte de ser querido con doloroso mensaje: “No lo logró”

¿Qué dijo Cyndi Lauper tras la muerte del compositor Billy Steinberg?

La reacción de Cyndi Lauper no tardó en llegar. A través de Instagram, la cantante compartió un mensaje cargado de emoción, recordando no solo al compositor, sino al amigo.

“Siento mucho escuchar que mi amigo Billy Steinberg ha fallecido. Era un tipo tan agradable y muy solidario. Mis pensamientos están con su familia, seres queridos y Tom durante este momento triste”, dijo Cyndi Lauper.

Mira: Actriz de “Corazón indomable”, tras la trágica muerte de su tercera hija, anuncia nuevo embarazo; ¡Así luce!

¿Qué canciones famosas escribió Billy Steinberg?

Hablar de Billy Steinberg es hablar de clásicos. Junto a su colaborador Tom Kelly, construyó una serie de éxitos que hoy siguen sonando en playlists, estaciones de radio y redes sociales.

Entre sus composiciones más reconocidas destaca “Like a Virgin”, interpretada por Madonna, una canción que redefinió la imagen y el sonido del pop femenino en los años ochenta.

También escribió “So Emotional”, uno de los temas más recordados de Whitney Houston, donde la intensidad vocal de la cantante encontró una letra perfectamente diseñada para explotar su energía.

Otro de sus grandes logros fue “True Colors”, canción emblemática de Cyndi Lauper, que con el tiempo se transformó en un himno de identidad, empatía y sensibilidad emocional.

Pero su catálogo no termina ahí. Steinberg también participó en éxitos como:

Eternal Flame de The Bangles

I’ll Stand by You de The Pretenders

I Drove All Night de Roy Orbison

¿Quién fue Billy Steinberg y por qué fue tan importante?

Nacido como William Endfield Steinberg el 26 de febrero de 1950 en Palm Springs, California, Billy Steinberg se convirtió en uno de los compositores más influyentes del pop y soft rock.

Su carrera estuvo marcada por la colaboración con Tom Kelly, dupla creativa que produjo algunos de los mayores éxitos de los ochenta y noventa. Juntos dominaron listas de popularidad y moldearon el sonido de toda una generación.

Steinberg no solo escribió hits; escribió canciones que sobrevivieron al paso del tiempo. Su capacidad para capturar emociones universales lo convirtió en un referente dentro de la industria.

Ese talento fue reconocido formalmente cuando ingresó al Songwriters Hall of Fame en 2011, un honor reservado para las mentes más brillantes detrás de la música.