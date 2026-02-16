Famoso fisicoculturista muere tras colapsar en pleno gimnasio; denuncian negligencia médica, ¿quién era?

Hace pocas semanas se confirmaba la muerte de Juan Pablo Torres Macías, conocido en el mundo del fisicoculturismo como “el Pipiz”, quien fue asesinado en su propio domicilio.

Ahora, la repentina muerte de un joven fisicoculturista de apenas 22 años, ha dejado conmocionada no solo a la comunidad del fitness, si no también a la digital. El atleta murió tras sufrir un colpaso mientras realizaba una rutina de entrenamiento en un gimnasio. Tras su muerte, varias personas señalan negligencia médica. ¿Por qué?

¿Qué fisicoculturista murió recientemente tras colapsar en pleno gimnasio?

El mundo del fisicoculturismo sigue de luto, luego de que se confirmara la muerte de Juan Sebastián Anzola Quintero, un joven colombiano de apenas 22 años de edad.

Anzola colapsó mientras realizaba su rutina de ejercicios en un gimnasio ubicado en el centro comercial Altavista, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, Colombia.

Testigos señalaron que el joven perdió el conocimiento de forma repentina, lo que generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar. Personal del gimnasio acudió para brindarle los primeros auxilios mientras se solicitaba una ambulancia. Y fue en este punto que la polémica comenzó.

¿Por qué acusan de negligencia médica en la muerte del fisicoculturista Juan Sebastián Anzola Quintero?

Tras colapsar, Juan Sebastián fue trasladado al Hospital de Meissen. Sin embargo, llegó al centro médico sin signos vitales y los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad fitness expresaron su dolor y sorpresa ante lo sucedido.

Amigos del joven, y recientes vídeos compartidos en TikTok, han denunciado presuntas fallas en la respuesta de emergencia, mientras que el gimnasio sostiene que actuó conforme a sus procedimientos internos. Las autoridades judiciales ya iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

En un comunicado oficial, la cadena de gimnasios lamentó el deceso y aseguró que se activaron los protocolos de emergencia de manera inmediata. Según la versión difundida, el personal intentó reanimarlo, utilizó un desfibrilador disponible en las instalaciones y solicitó apoyo médico externo. “ Lamentamos profundamente el deceso del señor Anzola y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y amigos ”, indicaron.

¿Qué dicen las investigaciones de autoridades sobre la muerte de Juan Sebastián Anzola?

La Policía Metropolitana de Bogotá, citada por medios locales, dio a conocer que Juan Sebastián Anzola Quintero perdió la vida por causas naturales relacionadas con un colapso físico repentino.

Según el reporte, el joven falleció antes de alcanzar atención médica en un hospital. Esta versión coincide con informes preliminares que apuntan a que sufrió un paro cardiorrespiratorio fulminante durante su rutina de ejercicio .

Medios colombianos han señalado que las autoridades judiciales abrieron una investigación formal para esclarecer si hubo deficiencias en la atención brindada dentro del gimnasio y si se cumplieron los protocolos establecidos. La indagatoria contempla revisar los tiempos de reacción, el equipo médico disponible en el lugar y posibles responsabilidades ante una eventual negligencia.

