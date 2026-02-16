A un año de la muerte de Tongolele: ¿Quién fue Yolanda Yvonne, actriz que se retiró tras terrible diagnóstico?

Un año se cumple de la muerte de Yolanda Yvonne Montes Farrington, conocida artísticamente como “Tongolele”, figura emblemática del entretenimiento en México durante la segunda mitad del siglo XX. El 16 de febrero de 2025 se reportó su fallecimiento a los 93 años, marcando el cierre de una trayectoria que abarcó danza, cine, teatro y televisión.

¿Quién fue “Tongolele” y por qué fue llamada “La diosa pantera”?

Yolanda Yvonne Montes Farrington nació el 3 de enero de 1932 en Spokane, Washington, Estados Unidos. Era hija del mexicano Elmer Sven Montez y de la estadounidense Edna Pearl Farrington, lo que le dio un origen multicultural con ascendencia española y sueca por parte de su padre, e inglesa y tahitiana por parte de su madre.

En 1947, cuando tenía 15 años, se trasladó a la Ciudad de México. Antes de establecerse en el país, trabajó como bailarina exótica en el Ballet Internacional de San Francisco, California. Ya en México, desarrolló su carrera como bailarina, vedette y actriz.

El apodo “Tongolele” surgió de una combinación de palabras con raíces tahitianas y africanas, inspiradas en Tonga y el Congo, como un homenaje a su abuela materna. Por su estilo de baile fue llamada “La reina de las danzas tahitianas”, mientras que el sobrenombre “La diosa pantera” hacía referencia a su presencia escénica y a su característico mechón blanco.

Durante la Época de Oro del cine mexicano compartió créditos con figuras como Emilio Fernández, Germán Valdés y Pedro Infante, consolidando su presencia en la industria cinematográfica nacional.

¿En qué películas y telenovelas actuó “Tongolele”?

El salto de Tongolele al cine se dio en 1948 con tres producciones: La mujer del otro, Nocturno de amor y Han matado a Tongolele. Estas películas formaron parte del auge cinematográfico de la época y posicionaron su imagen ante el público mexicano.

Además de su trabajo en México, participó en la cinta mexicoestadounidense Snake People (1971), donde interpretó a Kalea, una bailarina que realizaba actos con serpientes. La escena en la que aparece con estos animales fue ampliamente difundida.

En televisión, debutó en telenovelas con La pasión de Isabela (1984). Años más tarde formó parte del elenco de Salomé (2001-2002). En teatro, integró la puesta en escena Perfume de gardenia entre 2011 y 2013, producción que reunió a diversas figuras del espectáculo.

Su trayectoria se extendió por más de seis décadas, alternando escenarios, sets de filmación y foros televisivos. La artista se mantuvo activa hasta que su estado de salud comenzó a limitar sus apariciones públicas.

¿Por qué se retiró “Tongolele” y qué enfermedad tuvo?

A partir de 2010 Tongolele comenzó con síntomas relacionados con demencia senil. Este término se utiliza para describir un conjunto de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Entre los principales signos se encuentran el deterioro de la memoria, cambios en el lenguaje y comportamiento, disminución de la concentración, así como alteraciones en el juicio y razonamiento.

En 2016 se hizo público que su estado de salud se había agravado. Posteriormente, en 2021, se precisó que la artista padecía enfermedad de Alzheimer, considerada el tipo más común de demencia. Se informó que llegó un momento en que no reconocía a personas cercanas.

La enfermedad de Alzheimer es descrita como un trastorno cerebral progresivo que daña la memoria y otras funciones cognitivas. Se divide en tres etapas: leve o temprana, moderada o intermedia, y grave o tardía. Actualmente no tiene cura.

Debido al avance del padecimiento, Tongolele se fue alejando de los escenarios y de la vida pública. Sus apariciones se volvieron esporádicas hasta su retiro definitivo.

