Muere Dana en Grecia; reportan que se habría quitado la vida; la despiden con desgarrador mensaje

En medio del luto por Leo Rosas, exparticipante de ‘La Voz México’, se confirma la muerte de Dana Edén, una famosa productora de origen israelí, a los 52 años. Se reporta que su cuerpo fue hallado en circunstancias terribles. Esto es todo lo que se sabe.

Dana Edén / Redes sociales

¿De qué murió Dana Edén, famosa productora de origen israelí?

Medios internacionales confirmaron la muerte de Dana Edén este lunes 16 de febrero. Según lo reportado, fue hallada sin vida en un hotel en Grecia. Se mencionó que la famosa estaba hospedada allí desde el 4 de febrero, siendo su hermano quien encontró el cuerpo.

Primero se dijo que pudo haber sido víctima de un crimen. No obstante, un supuesto agente policial, quien prefirió mantener el anonimato, habló con la prensa local y detalló que la escena no mostraba signos de que hubiera sido algo premeditado y se teoriza que la celebridad presuntamente pudo haberse quitado la vida.

Según su testimonio, Dana fue encontrada con moretones en su cuello y extremidades. También se hallaron pastillas en el cuarto, por lo que se estaría investigando el hecho como un suicidio.

En tanto que la embajada israelí en Atenas ya se puso en contacto con la familia para gestionar todo lo relacionado con el traslado de los restos. Hasta el momento, ningún allegado ha dado mayor declaración, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

¿Cómo despidieron a Dana Edén, famosa productora de origen israelí?

La productora de Dana Eden, ‘Donna and Shula Productions’, usó sus redes sociales para despedir a la celebridad y, al mismo tiempo, desmentir los rumores que apuntaban a que fue víctima de un crimen por su nacionalidad, pidiendo respeto para los familiares.

“La productora desea aclarar que los rumores de una muerte criminal o motivada por razones nacionales son falsos e infundados. Este es un momento de enorme dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”, se lee.

Por su parte, el ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, a través de su cuenta de X, se dijo muy triste por la noticia, destacando que Dana fue una de las productoras más influyentes tanto a nivel nacional como internacional.

“Dana dejó una profunda huella en la creación israelí y llevó nuestra historia a escenarios internacionales con orgullo, talento y valentía”, indicó Zohar.

¿Quién era Dana Edén, famosa productora de origen israelí?

Dana Edén fue una productora y escritora de origen israelí. Tenía 52 años al momento de su muerte. Su carrera en televisión comenzó en la década de los 90 y participó en programas como ‘Yom Haem’ y ‘Magpie’.

No obstante, la fama llegó en 2020, cuando produjo la exitosa serie de Apple TV, ‘Teherán’, que narra la historia de una joven agente israelí que buscaba desactivar un reactor nuclear. La producción recibió múltiples premios.

Según lo que se dijo después de su muerte, la famosa estaba trabajando en la cuarta temporada del proyecto. Se desconoce si será cancelada o estará a cargo de otra persona.

En 2018, ganó el premio a Mejor Revista de Televisión para Niños y Jóvenes en los Premios de la Academia de Israel por su programa ‘Saving the Wildlife’. Se desconoce si tenía pareja o hijos.

