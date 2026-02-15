¿Leo Rosas se quitó la vida en San Valentín? Cantante de La voz México compartió cena horas antes; FOTOS

La muerte de Leo Rosas, exparticipante de La voz México, ha generado dudas entre sus seguidores. Luego de que Yahir se despidiera del fallecido cantante en redes sociales, varias hipótesis han rodeado la escena. Una de las principales razones es la última publicación de Rosas, quien todavía hace unas horas aparentemente se encontraba celebrando San Valentín con una persona. ¿Qué sucedió?

¿Cuándo participó Leo Rosas en La voz México y en qué lugar quedó?

Leo Rosas participó en La voz México en el año 2019, edición en la que logró posicionarse como uno de los concursantes más destacados de la temporada. Desde su audición a ciegas llamó la atención de los cuatro coaches, pero decidió integrarse al equipo de Yahir.

Durante el programa demostró una potente voz y una fuerte conexión emocional con el público, especialmente en interpretaciones de balada romántica. Semana tras semana avanzó hasta convertirse en finalista.

Finalmente, Leo Rosas obtuvo el segundo lugar del certamen. Aunque no se llevó el primer puesto oficial, su desempeño fue ampliamente reconocido y muchos seguidores, incluido su propio coach, consideraron que su talento lo colocaba como el verdadero ganador moral de aquella edición.

¿Cómo murió Leo Rosas, exparticipante de La voz México, en pleno San Valentín?

La muerte de Leo Rosas a los 27 años de edad ha generado consternación y una cadena de dudas que cada vez se hace más grande. Y es que no se conocía algún problema de salud que lo aquejara recientemente.

Además, unas horas antes de que se diera a conocer su muerte, el cantante boliviano compartió en su cuenta oficial de Instagram (leorosasoficial) una historia en pleno San Valentín, mostrándose en una cena aparentemente romántica .

En el vídeo se observa una mesa con platos y a la luz de las velas, algo que muchos internautas señalaron como una posible pareja sentimental. En la última publicación de Rosas, la cual fue el pasado mes de noviembre, ya hay comentarios sobre teorías e hipótesis sobre el fallecimiento, y no descartan que haya atentado contra su vida:



“Subió una cena romántica y ahora fallece, qué extraño”,

“Ayer estaba acompañado, deberían investigar si algo pasó” y,

“En Facebook dicen que se 5u1c1d0, estaba en depresión”.

Lo anterior no ha sido confirmado y siguen siendo especulaciones de los fans y seguidores de su música.

¿Cómo se despidió Yahir de Leo Rosas, cantantes que coincidieron en La voz México?

La carrera de Leo Rosas creció gracias a su participación en La voz México, programa en el que estuvo presente en el 2019 y en el que compartiría equipo con Yahir.

Yahir seguía el trabajo de Rosas, en varias ocasiones llenó de elogios el talento del boliviano, por lo que la muerte de Leo lo conmocionó. Estas fueron las palabras que Yahir le dedicó en sus redes sociales:

No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz. Yahir

