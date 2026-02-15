Fue la actriz más bella de su época, pero murió tras una cruel enfermedad que mantuvo en silencio

Con su belleza y talento conquistó Hollywood. Sus grandes ojos y su magnetismo la transformaron en un símbolo sexual de toda una época; sin embargo, sus últimos días estuvieron marcados por el dolor y la tristeza, víctima de una cruel enfermedad que poco a poco le arrebató la memoria.

¿Quién fue la actriz más bella que murió tras una cruel enfermedad?

Se trata de Raquel Welch, una de las mujeres más deslumbrantes que haya pisado Hollywood. Su fama explotó a nivel internacional con “One Million Years B.C”. (1966), donde apareció luciendo un bikini de piel que terminó por convertirse en una imagen legendaria del cine. Aquel póster promocional fue considerado uno de los más vendidos de su época.

Con apenas 26 años, su figura escultural y su mirada felina la transformaron en un fenómeno cultural. La prensa la bautizó como “el cuerpo” y pronto quedó instalada como el máximo símbolo sexual de los años 60.

Raquel Welch la actriz más bella de su época que murió por una cruel enfermedad que le arrebató los recuerdos. / IMDB

Pero detrás del mito había una actriz decidida a romper estereotipos. Al igual que Marilyn Monroe, Welch se negó a ser encasillada como solo una cara bonita y luchó por demostrar su talento en papeles más complejos, tanto en cine como en teatro. Trabajó duro para abrirse camino en una industria.

Su esfuerzo rindió frutos cuando, en 1975, recibió el Globo de Oro a Mejor Actriz de comedia o musical por su actuación en The Three Musketeers, consolidando así una carrera que iba mucho más allá del glamour.

Raquel Welch no solo fue belleza: fue carácter, disciplina y una estrella que dejó huella en la historia del espectáculo.

¿De qué murió Raquel Welch?

Raquel Welch murió el 15 de febrero del 2023 a los 82 años, sin embargo su familia se mantuvo hermética respecto a las causas de su muerte, pero finalmente TMZ filtró el certificado de su defunción que demostró que la actriz perdió la vida por una desgarradora enfermedad.

De acuerdo con el certificado de defunción, obtenido por el medio estadounidense TMZ, la actriz perdió la vida a causa de un paro cardíaco mientras enfrentaba una batalla contra el Alzheimer, misma enfermedad que le arrebató la vida al padre de David Bisbal hace unos días.

Fue declarada muerta a las 2:25 de la madrugada del miércoles 15 de febrero y después sus restos fueron cremados.

En vida, la intérprete nunca hizo público el diagnóstico de la enfermedad neurodegenerativa que le provocó un deterioro de sus facultades mentales y se mantuvo alejada de los escenarios.

¿Quién fue Raquel Welch, actriz que murió con Alzheimer?

Raquel Welch nació en Chicago como Jo Raquel Tejada el 5 de septiembre de 1940, hija de padre boliviano y madre estadounidense. Creció en California, donde estudió ballet y destacó en concursos de belleza, pasos que la acercaron al espectáculo.

A lo largo de su vida se casó en cuatro ocasiones y fue madre de dos hijos, Damon y Tahnee, conservando el apellido Welch desde su primer matrimonio, nombre con el que más tarde se convertiría en una figura emblemática de Hollywood.

Entre los títulos más representativos de su carrera destaca “Myra Breckinridge” (1970), donde asumió el reto de interpretar a una joven transexual.

Welch también exploró su faceta como cantante y participó en programas musicales, compartiendo escenario con artistas como Cher.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue su visita a las tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam en 1967, donde ofreció un concierto.

En cine, sumó participaciones en producciones como “Lady in Cement”, junto a Frank Sinatra,"Hannie Caulder” (1971) y “Fathom” (1967).

Con más de 70 proyectos audiovisuales, la actriz mantuvo su actividad hasta años recientes, con trabajos televisivos como “Date my dad” y la comedia “How to be a latin lover”, protagonizada por Eugenio Derbez.

En sus últimos años incursionó en negocios de cosmética y belleza y publicó sus memorias, “Raquel: Beyond the Cleavage”, donde reflexionó sobre los retos de ser madre soltera en Hollywood y el peso de convertirse en un ícono sexual.

