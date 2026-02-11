Muere actriz de Mujer, casos de la vida real y Trece miedos; la ANDI anunció su muerte: “Descanse en paz”

La escena artística mexicana vuelve a vestirse de luto. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que recientemente informó la muerte del actor Eladio González Garza, confirmó ahora otra sensible pérdida: la de la actriz Celia Suárez Edgard, integrante del gremio y recordada por su trayectoria en televisión y teatro.

A través de un mensaje institucional, la organización expresó sus condolencias a familiares y amigos, al tiempo que reconoció su legado y dedicación como intérprete dentro de la industria del entretenimiento.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Celia Suárez Edgard. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, señaló el comunicado.

Muere actriz Celia Suárez Edgard; confirma la ANDI / Redes sociales

¿De qué murió Celia Suárez Edgard, actriz de Mujer, casos de la vida real?

Hasta el momento, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) no ha dado a conocer la causa de la muerte de Celia Suárez Édgar. El organismo únicamente confirmó la noticia a través de un breve mensaje institucional en el que expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.

Debido a que la actriz mantenía un perfil discreto y no contaba con redes sociales públicas, también se desconocen datos personales como su edad o aspectos recientes de su vida privada, lo que ha generado aún más incertidumbre entre sus seguidores y compañeros del medio artístico.

Tras difundirse la noticia, las redes sociales de la ANDI se llenaron de mensajes de despedida y muestras de cariño. Admiradores y colegas le dedicaron palabras de afecto como:



“Luz en su camino, descanse en paz”,

“Lo siento mucho, bendiciones para su familia” y

“Gracias por su trabajo y legado”, recordando con respeto su trayectoria dentro de la actuación.

¿Quién fue Celia Suárez Edgar, actriz de Trece miedos?

Celia Suárez Edgar fue una actriz de reparto constante, de esas presencias que sostienen historias desde personajes breves, pero memorables.

A lo largo de su carrera apareció en programas unitarios muy populares de la televisión mexicana, como “Mujer, casos de la vida real”.

Su crédito más identificado en bases de datos especializadas corresponde a la serie “Trece miedos” (2007), producción de suspenso que se convirtió en referencia del género. Celia Suárez dio vida al personaje Abuela Humberto.

La información pública sobre su vida personal y trayectoria es escasa. No existen biografías amplias ni entrevistas que documenten su camino artístico.

Uno de sus momentos más destacados ocurrió sobre el escenario, al interpretar a Bernarda en la obra “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, como parte del concurso teatral anual del INBA. Su actuación fue reconocida en un boletín de la época, donde se subrayó su fuerza interpretativa.

“La Bernarda, interpretada por Celia Suárez, logra imponer su personalidad, dominar a las hijas y al auditorio; tiene temperamento y consigue proyectar su carácter, su orgullo y todo el contingente humano del personaje”, destacaron entonces.

