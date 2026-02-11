¿Maldición de Apocalypto? Mueren Gerardo Taracena y Jaime Ortiz con solo cinco días de diferencia

La película Apocalypto volvió a colocarse entre las principales tendencias de búsqueda luego de que en menos de una semana se confirmaran dos muertes vinculadas con el elenco de la película dirigida por Mel Gibson. La muerte de Gerardo Taracena y la de Jaime Ortiz, conocido como Jimmy Ortiz, generaron conversación en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a mencionar la posibilidad de una “maldición” alrededor de la producción estrenada en 2006.

Gerardo Taracena / Redes sociales

¿Qué actores de Apocalypto murieron en la misma semana?

En un lapso de cinco días se confirmaron los fallecimientos de dos integrantes del proyecto cinematográfico. El 31 de enero de 2026 se informó la muerte de Gerardo Taracena a los 54 años. El actor mexicano, quien interpretó a “Ojo Medio” en Apocalypto, perdió la vida de manera repentina en su domicilio a causa de un infarto agudo al miocardio. Su deceso fue reportado como inesperado.

Taracena contaba con una trayectoria sólida en cine, televisión y teatro. Participó en producciones como ¿Qué culpa tiene el niño?, la serie Diablero y Narcos: México. Además de su presencia en el cine nacional, trabajó en proyectos internacionales y acumuló más de 100 obras de teatro a lo largo de su carrera.

Cinco días después, el 5 de febrero de 2026, la Asociación Nacional de Actores confirmó la muerte de Jaime Ortiz, a los 88 años de edad. Fue reconocido por su trabajo como stunt o doble de acción en diversas producciones cinematográficas.

Ortiz participó en proyectos tanto en México como en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Entre los títulos en los que colaboró se encuentran Tempestad, El Chanfle, El giro, el pinto y el colorado, 007: Spectre, Okey, Mister Pancho y también Apocalypto. Su trayectoria estuvo marcada principalmente por el trabajo físico y las escenas de riesgo.

La cercanía de ambas muertes fue el detonante de la conversación digital que relaciona los hechos con la cinta.

Javier Sammy Ortiz / Facebook

¿Cuál es la supuesta maldición de la película Apocalypto?

En la industria del entretenimiento se utiliza el término “maldición” cuando una producción cinematográfica o televisiva se vincula con una serie de tragedias, accidentes inusuales o muertes inesperadas dentro de su elenco o equipo técnico.

A lo largo de los años, distintas películas han sido señaladas por este tipo de rumores. Casos como El exorcista o la saga de Superman han sido mencionados en conversaciones similares, especialmente cuando coinciden sucesos lamentables alrededor de sus participantes.

En el caso de Apocalypto, las especulaciones surgieron por la coincidencia temporal entre los fallecimientos de Taracena y Ortiz. En redes sociales, algunos usuarios han relacionado estas muertes con la temática de la cinta, que aborda rituales, sacrificios humanos y la representación de una civilización prehispánica en conflicto.

Sin embargo, el concepto de “maldición” no corresponde a una categoría formal dentro de la industria cinematográfica, sino a una percepción que suele surgir cuando ocurren hechos trágicos cercanos en el tiempo y vinculados a un mismo proyecto.

Actor de Apocalypto es detenido por la policía de Texas / Captura de pantalla

¿De qué trata Apocalypto y por qué se relaciona con rituales?

Apocalypto se estrenó en 2006 bajo la dirección de Mel Gibson. La película narra la historia de una tribu que es atacada por guerreros mayas y muestra la lucha de un hombre por sobrevivir y rescatar a su familia.

La cinta destacó por su ambientación histórica y por la intensidad de sus escenas. Durante el desarrollo de la trama se recrean sacrificios humanos, rituales, persecuciones y enfrentamientos. Para lograr mayor realismo, los actores se sometieron a entrenamientos físicos intensos y aprendieron maya para interpretar sus diálogos.

Desde su estreno, la producción fue reconocida por su propuesta visual y por la decisión de utilizar lenguas originarias en pantalla. Con el paso de los años, se mantuvo como una de las películas más comentadas dentro del cine de acción histórico.

Tras las recientes muertes, algunos usuarios han retomado estos elementos narrativos para vincularlos con teorías de brujería o maldición. La conversación ha crecido principalmente en redes sociales, donde el tema se ha compartido ampliamente debido a la cercanía de los decesos.

Por ahora, lo confirmado es que Gerardo Taracena murió a causa de un infarto agudo al miocardio y que Jaime Ortiz murió a los 88 años, según informó la Asociación Nacional de Actores. Ambos formaron parte del elenco de Apocalypto, aunque en etapas y funciones distintas dentro de la producción.

