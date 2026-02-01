¡La ‘Regla de tres’ ataca de nuevo! Dos actores y un productor mueren en menos de una semana

La última semana de enero ha estado llena de pérdidas. Y es que dos actores y un productor de televisión murieron en menos de dos días, lo que ha reforzado la llamada ‘Regla de tres’, una creencia que dice que si una celebridad reconocida fallece, otras dos también lo harán.

¿De dónde surgió la creencia de la ‘Regla de tres’?

No se sabe con exactitud cuándo comenzó esta creencia. No obstante, en los últimos años se ha vuelto muy popular. Y es que, en diversas ocasiones, se ha visto cómo tres famosos de renombre dejan este mundo casi de manera seguida.

No existe una explicación científica. Algunos psicólogos apuntan a que la gente cree en este rumor para encontrarle “lógica” al por qué tres celebridades dicen adiós de manera seguida, pese a no tener relación alguna.

Uno de los ejemplos más recordados fue el que se dio en 2025. En aquel entonces, Daniel Bisogno, Paquita ‘La del barrio’ y ‘Tongolele’ murieron casi al mismo tiempo. La vedette pereció el 16 de febrero, mientras que la cantante y el conductor lo hicieron el 17 y 20 de febrero, respectivamente,

En los últimos días, dos actores famosos y un productor de televisión perdieron la vida de forma continua, lo que hizo resurgir la teoría y causó mucho revuelo en redes sociales.

¿Qué celebridades murieron en la última semana de enero de 2026?

El pasado viernes 30 de enero, se confirmó la muerte de Catherine O’Hara, actriz conocida por su aparición en ‘Mi pobre angelito’. La famosa falleció a los 71 años tras haber sido atendida por personal médico luego de presentar problemas para respirar.

Aunque de manera oficial no se ha confirmado la causa, se reportó que la celebridad, presuntamente, había estado luchando contra el cáncer desde hacía algún tiempo.

Ese mismo día, se dio a conocer el deceso de Pedro Torres, productor de televisión detrás de grandes conceptos como ‘Big Brother México’ y ‘Operación Triunfo’. A Torres se le diagnosticó ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una afección neurodegenerativa que afecta las funciones del cuerpo.

Finalmente, el pasado 31 de enero, se anunció el deceso de Gerardo Taracena, actor mexicano famoso por aparecer en ‘Apocalypto’ y ‘El Infierno’, a los 55 años. Se especula que la causa fue un cáncer de garganta. No obstante, esto no ha sido confirmado de forma oficial.

Si bien para algunos es una mera casualidad del destino que hayan muerto de forma seguida, la mayoría afirma que es la famosa ‘Regla de tres’ que “ataca de nuevo”.

¿Qué otros casos han confirmado la famosa “Regla de tres”?

A lo largo de los años, se han visto varios casos en los que tres famosos mueren casi al mismo tiempo. Estos son algunos de los más sonados:

Noviembre de 2025:

Héctor Terrones, diseñador de modas: Murió el 1 de noviembre por un paro respiratorio

Murió el 1 de noviembre por un paro respiratorio Marycarmen Vela, actriz: Murió el 7 de noviembre. Se desconocen las causas.

Murió el 7 de noviembre. Se desconocen las causas. Papá de Joanna Vega-Biestro, conductora de televisión: Murió el 6 de noviembre. Se mencionó que había tenido “la muerte de los justos”, un término que se usa normalmente para decir que falleció de un infarto.

Marzo-Abril de 2023:

Xavier López ‘Chabelo’, conductor: Murió el 25 de marzo por complicaciones abdominales derivadas de un choque séptico.

Murió el 25 de marzo por complicaciones abdominales derivadas de un choque séptico. Andrés García, actor: Murió el 4 de abril por complicaciones derivadas de la cirrosis hepática que padecía desde hacía algunos años.

Murió el 4 de abril por complicaciones derivadas de la cirrosis hepática que padecía desde hacía algunos años. Julián Figueroa, cantante y actor: El hijo de Maribel Guardia murió el 9 de abril a causa de un infarto fulminante.

