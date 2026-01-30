Muerte de Catherine O’Hara: Macaulay Culkin, de Mi pobre angelito, se despide de su “mamá": “Nos vemos pronto”

La muerte de Catherine O’Hara, querida actriz de Hollywood, sacudió este jueves a al mundo del cine y a varias generaciones de espectadores que crecieron viéndola como Kate McCallister, la madre incansable y amorosa de Kevin en Mi pobre angelito. Entre todas las muestras de cariño, una de las más conmovedoras fue la de Macaulay Culkin, quien interpretó al icónico Kevin McCallister y compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral. ¿Cómo se despidió?

¿De qué murió Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre angelito?

Este 30 de enero se confirmó la muerte de la actriz Catherine O’Hara, quien falleció a los 71 años de edad, de acuerdo con información confirmada por su representante y por distintos medios internacionales como Variety, The Independent y People.

Al momento de esta nota, no se ha dado a conocer de manera oficial el motivo de su muerte y tampoco existían reportes públicos sobre alguna enfermedad que afectara a la actriz en días recientes.

Muere la querida actriz Catherine O’Hara a los 71 años. / IMDB

De acuerdo con TMZ, medio de espectáculos internacionales, O’Hara fue trasladada de emergencia en ambulancia a un hospital tan solo unas horas antes de que se confirmara su deceso.

Se espera que con el paso de las horas se sepan más detalles alrededor de su muerte.

Te puede interesar: Mi pobre angelito, a más de 30 años del estreno, así se ven hoy los actores de la película ¡Irreconocibles!

Muere la querida actriz Catherine O’Hara a los 71 años. / IMDB

¿Qué dijo Macaulay Culkin, de Mi pobre angelito, sobre la muerte de Catherine O’Hara?

A través de su cuenta de Instagram, Macaulay Culkin, recordado por su icónico papel en Mi pobre angelito, publicó un breve texto que, además de su despedida, fungió como homenaje por el papel de la actriz en dicho filme.

“ Mamá. Pensaba que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decirte. Te amo. Nos vemos pronto ”, escribió Culkin.

En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de comentarios y reacciones, con fanáticos recordando escenas de la película, agradeciendo a O’Hara por su legado y enviando mensajes de apoyo al actor.

Lee: Actor de Mi pobre angelito habla de las devastadoras secuelas tras derrame cerebral: “No puedo caminar”

¿Cuál fue la trayectoria de Catherine O’Hara en el cine?

Catherine O’Hara se consolidó como una de las actrices más admiradas y multifacéticas del cine y la televisión, distinguida por su gran habilidad para la comedia y su talento para dar vida a personajes que quedaron grabados en la memoria del público.

Durante las décadas de 1980 y 1990, se volvió una actriz constante en el cine estadounidense, particularmente dentro del género de la comedia. Uno de sus primeros roles más emblemáticos fue en Beetlejuice (1988), bajo la dirección de Tim Burton.

El reconocimiento internacional llegó en 1990 con Mi pobre angelito, cinta en la que interpretó a Kate McCallister, la madre del inolvidable Kevin.

Más allá de las producciones de gran éxito comercial, O’Hara sobresalió en la comedia de autor, sobre todo gracias a su estrecha colaboración con el director Christopher Guest. Entre sus películas más celebradas destacan:



Best in show (2000),

(2000), A mighty wind (2003) y

(2003) y For your consideration (2006).

Tal vez te interese: Actor de Mi pobre angelito recibe una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood