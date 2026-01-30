¿De qué murió Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre ángelito y Beetlejuice? Así anunciaron su fallecimiento

Tras confirmarse la lamentable muerte de Pedro Torres, otro fallecimiento sacude a la industria del espectáculo, Catherine O’Hara, la actriz que conquistó al público con “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”, murió a los 71 años, reportó TMZ.

La legendaria actriz de Hollywood falleció el viernes, informan a TMZ dos fuentes con conocimiento directo

Catherine interpretó a la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de “Mi pobre angelito” y apareció como “Moira Rose” en 80 episodios de Schitt’s Creek.

Muere la querida actriz Catherine O’Hara a los 71 años. / IMDB

Mira: Muere famoso cantante tras luchar contra el cáncer; su padre confirmó la noticia con un desgarrador mensaje

¿De qué murió Catherine O’Hara, actriz de Mi pobre ángelito?

La actriz Catherine O’Hara murió el 30 de enero de 2026 a los 71 años, según confirmaron su representante y diversos medios, incluidos “Variety”, “The Independent” y “People”.

Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada públicamente y no se conocía que la actriz tuviera alguna enfermedad.

Catherine O’Hara fue trasladada de urgencia al hospital en ambulancia apenas unas horas antes de su fallecimiento, reveló TMZ.

O’Hara seguía activa en la actuación; su trabajo más reciente fue en la serie de Apple TV+ The Studio, junto a Seth Rogen, por la que recibió una nominación al Emmy.

Mira: Muere el cantante Óscar Alvarado tras brutal ataque armado: “La vida jamás será igual”

Muere la querida actriz Catherine O’Hara a los 71 años. / IMDB

¿Quién fue Catherine O’ Hara, famosa actriz que murió a los 71 años?

Catherine O’Hara fu una reconocida actriz, comediante y guionista canadiense, nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto. Es famosa por su talento cómico y su habilidad para crear personajes inolvidables. Una de sus recientes participaciones fue en la serie “The last us” con Pedro Pascal.

Se dio a conocer con la serie de sketches “SCTV Network 90", donde también trabajó como guionista, ganando su primer Emmy en 1982.

En cine, destacó con papeles icónicos como la madre de Kevin McCallister en “Mi pobre angelito” y su papel en “Beetlejuice”.

Participó también en comedias de Christopher Guest como:

“Best in Show” (2000)

“A Mighty Wind” (2003)

“For Your Consideration” (2006).

“The Nightmare Before Christmas” (voz), “Waiting for Guffman” y “Hairspray” (2007).

Catherine O’Hara recibió los siguientes premios:



Emmy Award por Schitt’s Creek (2020).

Premios de la Crítica y SAG como parte del elenco de Schitt’s Creek.

Order of Canada, uno de los honores más importantes otorgados en su país.

En televisión, alcanzó nueva fama con “Schitt’s Creek”, interpretando a Moira Rose, papel que le valió un Emmy en 2020. Su trabajo más reciente fue en la serie de Apple TV+ “The Studio”, junto a Seth Rogen, por la que recibió una nominación al Emmy.

Mira: Muere querida modelo y ex Reina de belleza, a los 35 años; ¿quién fue Andrea Andrade y de qué murió?