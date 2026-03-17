La actriz Ingrid Martz se someterá a cirugía de URGENCIA por fuerte dolor, en medio de su proceso divorcio

La actriz Ingrid Martz, reconocida por sus múltiples participaciones en telenovelas, reveló recientemente que padece un problema de salud que afecta su vida diaria. Ante esto, muy pronto tendrá que someterse a una cirugía, ya que es lo que recomienda su médico. Todo lo anterior, en medio de su proceso de divorcio. Te contamos los detalles.

¿La actriz Ingrid Martz se encuentra actualmente en proceso de divorcio?

El 6 de octubre del año pasado, la actriz Ingrid Martz confirmó su separación de Rodrigo Luque. Mediante un video, explicó que en realidad llevaban dos años distanciados, aunque optaron por seguir compartiendo el mismo hogar por el bienestar de su hija y para manejar la situación en privado.

“Hace más de dos años dejamos de ser pareja. La relación que nos une es la de ser papás de (nuestra hija). A los dos nos costaba mucho trabajo pensar en la posibilidad de dividir el tiempo de (nuestra hija). Al pensarlo me bloqueaba, lloraba, se me salía el corazón y pensar que me podía perder minutos o semanas de ella... no podía”, señaló la actriz.

En su más reciente testimonio en el programa Hoy, Ingrid Martz dijo que el proceso de divorcio continúa, y espera que pronto puedan llegar a un acuerdo que sea benéfico para ambas partes:

Quiero pensar que llegaremos a un acuerdo bueno y pronto. (...) Los únicos que ganan son los abogados, porque realmente todo mi sueldo está siendo destinado a eso. Ingrid Martz

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¿Por qué la actriz Ingrid Martz tiene que someterse a cirugía de emergencia?

Durante una entrevista para el programa Hoy, Ingrid Martz confesó que los médicos le recomendaron someterse a una cirugía de carácter urgente, luego de que sufriera una ruptura de meniscos que ha deteriorado seriamente la condición de sus rodillas.

La actriz, de 46 años, explicó que lleva tiempo soportando el dolor, pero la situación ha llegado a un punto crítico:

Se me ocurrió irme al gimnasio y fue un gran error. (...) Me rompí los meniscos, pues se supone que me tienen que volver a operar. Ingrid Martz

Según explicó, una de las causas principales de la lesión reciente fue la pérdida de masa muscular, factor que habría contribuido a que sus meniscos se rompieran con mayor facilidad.

Por último, la actriz comentó que su rodilla está inflamada y que “ ya no aguanta el dolor ”. Por tales razones, la han tenido que inyectar para poder alivianar todos esos malestares.

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¿Quién es Ingrid Martz y en qué telenovelas ha participado?

Ingrid Martz es una actriz mexicana reconocida por su trayectoria en televisión, especialmente en telenovelas, donde se convirtió en un rostro familiar para los televidentes.

Con el paso del tiempo, Ingrid Martz ha participado en producciones como:



El privilegio de amar ,

, Carita de ángel ,

, Zacatillo, un lugar en tu corazón,

Antes muerta que Lichita,

Simplemente María,

La verdad oculta y,

y, Tormenta en el paraíso.

En cuanto a su participación en la industria del cine, ha tenido papeles secundarios. Pero en programas unitarios ha estado más presente, trabajando en producciones como: Mujer, casos de la vida real, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

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