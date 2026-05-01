Alexis Ayala amenazó a periodistas por preguntarle sobre su divorcio de Cinthia Aparicio, reportan: VIDEO

Alexis Ayala causó mucho revuelo al anunciar que estaba divorciándose de Cinthia Aparicio, tras casi tres años de matrimonio. El actor dio a conocer la noticia en una entrevista para un medio de circulación nacional.

Tras confirmar su separación, se reportó que Alexis Ayala no ha querido dar comentarios a la prensa y que hasta habría amenazado a unos reporteros que quisieron hablar con él recientemente. Esto es lo que se sabe.

Alexis Ayala / Redes sociales

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¿Por qué Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se están divorciando?

Alexis Ayala no dio muchos detalles sobre su divorcio de Cinthia Aparicio. Tan solo mencionó que fue decisión de ella, pues, al parecer, ya no se sentía cómoda a su lado.

“Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”. Alexis Ayala

Señaló que sus hijas lo están apoyando en este proceso. También dijo que le desea todo lo mejor a Cinthia, pues ella fue “el amor en su vida”. La actriz no ha querido dar declaraciones y solo se limitó a postear un mensaje en redes sociales sobre los nuevos comienzos.

Existen muchas teorías sobre el motivo de la ruptura. Algunas apuntan a la infidelidad, mientras que otras sugieren que su diferencia de edad (28 años) desgastó su relación.

Algo que llamó la atención del público fueron los comentarios que hizo el periodista Gabo Cuevas sobre el asunto. Y es que, en una emisión reciente de su canal de YouTube, resaltó que, aparentemente, Cinthia se habría “desilusionado” de Alexis al ver que no tenían el mismo nivel económico. Según Cuevas, la actriz y su familia serían “gente de dinero”.

Alexis Ayala / Redes sociales

Reportan que Alexis Ayala presuntamente amenazó a unos reporteros

En la transmisión más reciente de su programa ‘Ventaneando’, los conductores reportaron que, presuntamente, unos reporteros de Televisa intentaron entrevistar a Alexis Ayala mientras salía de las instalaciones de la televisora.

Supuestamente, el actor no solo se negó a hablar con ellos, sino que también les habría dicho que los acusaría con los altos mandos, aparentemente, para que fueran despedidos.

“Alexis Ayala fue captado en las instalaciones de Televisa, donde, visiblemente molesto, enfrentó a reporteros de su propia empresa que lo esperaban, lanzando advertencias de que los acusaría con los altos mandos por abordarlo y dejando claro que, por ahora, no quiere dar más declaraciones sobre el tema”, se reportó.

En el video que se mostró, se observa a Alexis saliendo del estacionamiento en su camioneta mientras le gritaba a los medios presentes: “Nos vemos después. Todo está como lo dije (en la revista)”, declaró.

Los presentadores del matutino lo criticaron duramente por su actitud. Y es que dijeron no entender por qué no quiere hablar con la prensa, pero sí dio detalles en una revista de circulación nacional.

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¿Cuándo se casaron Cinthia Aparicio y Alexis Ayala?

La historia de amor entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala comenzó en 2021, cuando coincidieron en las grabaciones de una telenovela. Cuando terminó el rodaje, el actor organizó una fiesta, en la que tuvo oportunidad de platicar con ella.

De acuerdo con el propio Ayala, fue “amor a primera vista”. Se casaron en 2023; primero por el civil y después por la iglesia. En aquel entonces, Alexis comentó que Cinthia fue la única mujer que lo convenció de casarse de manera religiosa.

A pesar de las críticas que recibieron por su diferencia de edad, ellos decían ser muy felices. Si bien admitieron que, en ocasiones, tenían sus diferencias, afirmaban que el amor era más grande.

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