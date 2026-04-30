Alexis Ayala: Desde Cinthia Aparicio hasta Karla Álvarez; estas son las exparejas del querido actor

Hace unas horas, Alexis Ayala anunció su ruptura con Cinthia Aparicio, tras casi tres años de matrimonio. Este no sería el primer divorcio para el actor. A lo largo de su carrera, ha tenido noviazgos y hasta se ha casado con grandes celebridades. Te contamos quiénes han formado parte de la vida amorosa del exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

Alexis Ayala / Redes sociales

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¿Por qué Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se van a divorciar?

En una entrevista para un medio de circulación nacional, Alexis Ayala confirmó que ya estaba en proceso de divorcio. Sin querer dar muchos detalles, señaló que fue Cinthia Aparicio quien tomó la decisión de separarse.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, manifestó.

Señaló que su familia lo ha estado apoyando en este proceso y afirmó que, pese a todo, no descarta encontrar el amor en un futuro.

En redes sociales, han rondado muchas teorías sobre la verdadera causa de la ruptura. Algunas sugieren infidelidad, mientras que otras señalan que su diferencia de edad (28 años) terminó por desgastar la relación. Incluso una menciona que, presuntamente, Aparicio no amaba a Ayala y solo estaba con él por interés.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha dado más declaración al respecto. En tanto que sus respectivos fans les han deseado lo mejor en esta situación.

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Estas han sido las parejas de Alexis Ayala

Se sabe que Alexis Ayala ha tenido muchas relaciones a lo largo de su vida. Se ha casado en tres ocasiones, incluyendo su unión con Cinthia Aparicio. Te dejamos una lista de sus romances más significativos:

Beatriz Zazueta : Alexis Ayala inició una relación con ella cuando apenas comenzaba su carrera artística. Es la madre de su primera hija.

: Alexis Ayala inició una relación con ella cuando apenas comenzaba su carrera artística. Es la madre de su primera hija. Itatí Cantoral: Estuvieron juntos tres años, cuando ella apenas tenía 16 y él 26. Aunque estuvieron a punto de casarse, al final no se concretó por la diferencia de edad y el desacuerdo del padre de la actriz.

Estuvieron juntos tres años, cuando ella apenas tenía 16 y él 26. Aunque estuvieron a punto de casarse, al final no se concretó por la diferencia de edad y el desacuerdo del padre de la actriz. Karla Álvarez: Se casaron en 1994, pero se divorciaron a los pocos meses. Hubo acusaciones de presunta violencia. En 2019, Ayala calificó este matrimonio como un “error”.

Se casaron en 1994, pero se divorciaron a los pocos meses. Hubo acusaciones de presunta violencia. En 2019, Ayala calificó este matrimonio como un “error”. Luisa Fernanda: Su relación solo duró 4 años.

Su relación solo duró 4 años. Paty Díaz : Los actores estuvieron juntos algunos años y se separaron en 2005. Hace algunos meses, la actriz sugirió haber sido maltratada por él, algo que este último desmintió.

: Los actores estuvieron juntos algunos años y se separaron en 2005. Hace algunos meses, la actriz sugirió haber sido maltratada por él, algo que este último desmintió. Fernanda López: Su segunda esposa y madre de su otra hija. Se casaron en 2009 y se divorciaron en 2021.

Su segunda esposa y madre de su otra hija. Se casaron en 2009 y se divorciaron en 2021. Cinthia Aparicio: Se conocieron en 2021 y dos años después se casaron por el civil y por la iglesia. Están en proceso de divorcio.

Cinthia Aparicio / Mezcalent

¿Quién es Alexis Ayala, el pronto exesposo de Cinthia Aparicio?

David Alexis Ayala Padró, mejor conocido como Alexis Ayala , es un actor y productor mexicano.

Actualmente tiene 60 años.

Comenzó su carrera artística en los años 80.

Colaboró en el show ‘Solo para mujeres’.

También se le ha visto en grandes producciones como ‘Abismo de pasión’, ‘Lo que la vida me robó’ y ‘Quererlo todo’.

Estuvo en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’

Tiene dos hijas.

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