¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio estaban en crisis? Filtran FUERTE PELEA que tuvieron previo al divorcio

El divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. El actor dio el anuncio a través de una entrevista para un medio de circulación nacional. Sin mencionar motivos, solo dijo que ella fue la que tomó la decisión y que le deseaba todo lo mejor.

Se han formado muchas teorías sobre el motivo de la separación, desde una infidelidad hasta que la diferencia de edad (28 años) les jugó en contra. En medio de todo esto, se filtra un video de una pelea que tuvieron antes de que se confirmara la ruptura definitiva, lo que ha desatado más especulación sobre lo que realmente habría detrás. Te contamos los detalles.

La pelea entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Redes sociales

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¿Qué dijo Alexis Ayala sobre su divorcio de Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se casaron en 2023, tanto por la iglesia como por el civil. Desde hace varios meses, se venía hablando de una crisis matrimonial debido a que casi no se les veía juntos. Ambos habían declarado que, si bien no se habían visto mucho en el último año por cuestiones laborales, seguían en comunicación constante y las cosas estaban bien.

Sin embargo, este 30 de abril, Alexis confirmó que sí estaba en proceso de divorciarse de Cinthia Aparicio. En una entrevista para un medio de circulación nacional, dijo que ella fue quien pidió la separación.

Aunque no quiso dar muchos detalles, dejó ver que la actriz ya no se sentía cómoda a su lado: “Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”, manifestó.

Pese a todo, dijo que le desea lo mejor, pues fue alguien muy importante en su vida. También mencionó que su familia, principalmente sus hijas, ha sido parte importante para sobrellevar este proceso tan doloroso.

“Son un gran motor. Creo que la familia es siempre lo que nos hace tocar tierra, ellas y mi madre son los corazones que laten más fuerte dentro de mí”, destacó.

Alexis Ayala / Redes sociales

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Así fue la pelea entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio previo a confirmarse su divorcio

En las últimas horas, se ha viralizado el video de una pelea que tuvieron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio en mayo de 2025. El momento ocurrió en un encuentro con la prensa que tuvieron en un evento de la obra ‘Las mujeres son de Venus y los hombres ni Madres’, proyecto que ambos protagonizaron y produjeron.

El actor empezó a bromear con los reporteros y dijo: “Ya dijo que ya vamos a acabar la obra, ya me dijeron. Ya me dijeron, ya nos avisó Cinthia que ya va a acabar la obra y que acabando ‘Hoy soy el Chef’ ya terminan, allá y les dije: ‘bueno, que bueno que nos están avisando’”.

Ante esto, Cinthia pone una expresión de aparente desagrado y declara: “Siempre nos están divorciando también”. Posteriormente, una comunicadora les pregunta sobre los retos de su matrimonio, a lo que la actriz responde que, como todas las relaciones, “tienen sube y baja”.

Si bien después la entrevista transcurrió con normalidad, muchos usuarios consideraron que Aparicio mostraba gestos y muecas de molestia. Ahora que se confirmó su divorcio, muchos creen que este momento solo habría sido una muestra de la crisis que ya venían sobrellevando y que desembocó en su ruptura.

¿Qué ha dicho Cinthia Aparicio sobre su divorcio de Alexis Ayala?

A través de redes sociales, Cinthia Aparicio compartió un corto, pero contundente mensaje que decía: “Abril, ten un buen final. Mayo, dame el mejor comienzo”.

Si bien no hizo mención de Alexis Ayala o el anuncio de su divorcio, muchos consideran que su mensaje fue una manera de decir que está lista para dejar su relación con el actor y comenzar algo nuevo.

Hasta ahora, Aparicio no ha hecho declaraciones directas sobre su separación. En tanto que ha recibido muchos ataques en sus plataformas. Y es que muchos creen que la actriz presuntamente solo estaba con Ayala por interés y ahora decidió dejarlo para “encontrar algo mejor”.

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