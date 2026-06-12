Juan Diego Covarrubias y Renata Haro reaparecen juntos tras rumores de separación, ¿confirman su divorcio?

Juan Diego Covarrubias y Renata Haro enfrentan rumores de separación desde que se difundió un video en el que aparentemente mostraron una clara “distancia"; sin embargo, volvieron a ser captados juntos. ¿Confirmaron su divorcio? Te contamos los detalles.

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Juan Diego Covarrubias reaparece junto a su esposa. / Alejandro Isunza, IG @juandIeGoCova1, YouTube Tlnovelas y redes sociales

¿Cómo comenzaron los rumores de divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro?

Años después de que Juan Diego Covarrubias le dio la bienvenida a su tercera hija, se vio envuelto en rumores de separación con su esposa que de inmediato acapararon la atención de sus seguidores y desataron teorías.

Todo comenzó tras la difusión de un TikTok en el que Renata Haro aparece maquillándose, como suele hacerlo en su cuenta; sin embargo, sus seguidores notaron un detalle diferente en la creadora de contenido.

Diversos usuarios señalaron que Haro mostraba un semblante triste, mientras que otros mencionaron que estaba atravesando por una mudanza, lo que de inmediato generó especulaciones. Además, una usuaria se percató de que la pareja quitó la leyenda de “esposos” de sus cuentas de Instagram.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro protagonizaron rumores de ruptura. / Redes sociales

¿Por qué Juan Diego Covarrubias y Renata Haro reaparecieron juntos?

Diego Covarrubias y Renata Haro no han abordado abiertamente los rumores, pero hace unas horas el actor compartió una historia junto a su pareja en la que describe que están juntos en el festival de una de sus hijas.

Por su parte, Haro no ha comentado nada al respecto y tampoco ha reposteado la historia que su esposo compartió, situación que sigue generando reacciones en redes.

Además, en las últimas publicaciones del actor de telenovelas, solo se observa a él junto a sus tres hijas menores en diferentes momentos; aunque hace unos días dejó un romántico mensaje en TikTok, lo que muchos entendieron como el fin de las especulaciones: “Tú siempre te ves chula con lo que te pongas”.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro reaparecen juntos. / Redes sociales

¿Cómo inició la relación de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro?

Juan Diego Covarrubias y Renata Haro iniciaron su relación en 2020 y tan solo un año después llegaron al altar. Desde que se hizo pública su historia de amor, ambos enfrentaron comentarios negativos debido a la diferencia de edad.

En ese entonces, Renata tenía 17 años y Juan Diego 32; sin embargo, pese a las críticas, decidieron seguir con su relación y formar una familia. Actualmente, son padres de tres menores.

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