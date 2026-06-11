Mariana Echeverría celebra su cumpleaños sin su esposo, ¿confirma ruptura? "¡Así terminó!”

Mariana Echeverría enfrenta rumores de divorcio desde que hizo un viaje familiar en el que aseguró que hubo discusiones con su esposo, Óscar Jiménez. Desde entonces, diversas publicaciones en redes han generado curiosidad sobre su matrimonio.

Sin embargo, el post que más llamó la atención de los internautas fue el que realizó la exparticipante de La casa de los famosos México con motivo de su cumpleaños, pues aparece solo junto a sus hijos. ¿Qué está pasando en su relación? Te contamos los detalles.

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Mariana Echeverría celebra su cumpleaños sin su esposo. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de divorcio de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Luego de que Mariana Echeverría y Óscar Jiménez celebraron el bautizo de su bebé con lujosa fiesta, la excolaboradora de Me caigo de risa fue cuestionada por sus seguidores sobre una posible separación tras un viaje familiar.

“No, no me andaba divorciando. Nosotros dijimos que si nos íbamos al viaje o íbamos a regresar muchísimo más enamorados o divorciados. Y la verdad es que nos portamos muy bien”, contó Echeverría.

De esa forma, dejó claro que su matrimonio sigue en pie, incluso, aseguró que considera que son una de las parejas más sólidas del medio y espera que así siga: “Somos una pareja extraordinaria, somos el agua y el aceite, por supuesto que hay discusiones de tonterías”, agregó.

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Mariana Echeverría celebra su amor con Óscar Jiménez. / IG: @marianaecheve

¿Mariana Echeverría confirma ruptura con Óscar Jiménez tras rumores?

Después de aclarar los rumores, Mariana Echeverría lanzó un fuerte mensaje sobre el tema, pero lo que terminó por sorprender a sus seguidores fue su reciente publicación de cumpleaños, en la que solo aparece junto a sus hijos con el texto:

“Así terminó mi cumpleaños: rodeada de amor, abrazos y momentos que guardaré para siempre en el corazón”. Mariana Echeverría

Posteriormente, la conductora explicó que su esposo Óscar Jiménez y sus hermanos no pudieron acompañarla físicamente, pero agradece a cada una de las personas que le hicieron sentir su cariño.

“Aunque hoy faltaron físicamente Óscar y mis hermanos, los sentí muy cerca”, resaltó, dejando claro que no hay una ruptura como se ha especulado en las últimas semanas.

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¿Cuándo inició la relación de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez comenzaron su historia de amor en 2019, después de que tuvieron un primer acercamiento en redes sociales. Ante la conexión que existió entre ellos, llegaron al altar en junio de ese mismo año.

Después de un año de matrimonio, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo en octubre de 2020 tras superar varias complicaciones de salud. Por cinco años, fueron una familia de tres, pero eso cambió en junio de 2025.

Luego de las polémicas que enfrentó Mariana Echeverría por su participación en La casa de los famosos México y los rumores de divorcio que constantemente rodean a la pareja, recibieron a su segundo hijo el 20 de junio de 2025.

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