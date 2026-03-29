Mariana Echeverría y Óscar Jiménez celebran el bautizo de su bebé con lujosa fiesta, ¿e invitados exclusivos?

El pasado sábado 28 de marzo, Mariana Echeverría y Óscar Jiménez tiraron la casa por la ventana y celebraron el bautizo de su bebé arcoíris. La también exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ reveló algunos detalles del gran festejo en sus redes sociales. ¿Asistieron famosos a la fiesta?

Mariana Echeverría / IG: @marianaecheve

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¿Cómo anunció Mariana Echeverría el nacimiento de su bebé arcoíris?

En junio del año pasado, Mariana Echeverría, esposa de Óscar Jiménez, dio la bienvenida a su bebé arcoíris, luego de que la conductora sufriera cuatro abortos. A través de sus redes sociales, la famosa compartió un emotivo mensaje en el que expresó su felicidad ante la llegada de este “pequeño milagro”.

“Con el corazón rebosante de amor, celebramos tu llegada, nuestro segundo hijo, nuestro amado bebé arcoíris. Has llegado para llenar de luz un lugar que alguna vez conoció la sombra, recordándonos que después de la tormenta siempre puede aparecer un arcoíris”. Mariana Echeverría

“Tu vida es esperanza, es sanación, es amor hecho realidad. Gracias por elegirnos, pequeño milagro. Te amamos mucho”, agregó.

Cabe señalar que un bebé arcoíris, como el que tuvo Mariana Echeverría, es una expresión utilizada para describir a un hijo que llega después de que sus padres han atravesado la pérdida de un embarazo o de un bebé, ya sea por aborto espontáneo, fallecimiento neonatal u otras circunstancias.

El concepto evoca la imagen de un arcoíris tras la tormenta, llega la esperanza, la luz y un nuevo comienzo luego de una etapa dolorosa.

Mariana Echeverría / Redes sociales

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¿Cómo fue la fiesta de bautizo del hijo de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

A nueve meses del nacimiento del hijo de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez, la también exconductora de ‘Me caigo de risa’ compartió con sus seguidores cómo celebraron el bautizo de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, Echeverría publicó un video del momento en el que bautizan a su hijo menor. En el clip se ve a su otro pequeño, así como a Óscar Jiménez, su esposo, quienes presenciaron el emotivo instante.

“Este es mi video favorito del bautizo, no puedo con el amor de (mi hijo mayor) hacia (mi bebé) y la emoción que le dio que lo bautizaran”. Mariana Echeverría

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue que los padrinos del pequeño no estuvieron presentes, algo común en este tipo de ceremonias. Ante esto, Mariana explicó:

“Miren, respecto a su pregunta de si los padrinos lo cargan, aquí el padre dijo los papás y nosotros seguimos indicaciones. Es costumbre que lo hagan los padrinos, pero no es regla. Saludos”, se lee.

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez celebran el bautizo de su segundo hijo / IG: @marianaecheve

Por otro lado, la famosa publicó en sus historias de Instagram cómo fue la lujosa celebración. Principalmente, presumió su outfit, así como el de su esposo. Ella portó un vestido largo de encaje color beige con toques verdes y tacones de aguja del mismo tono. Su peinado consistió en una coleta con flequillo y un maquillaje al natural, con tonos rosados que combinaron con su conjunto.

Mariana Echeverría presume su make up para el bautizo de su bebé / IG

Por su parte, el futbolista lució una camisa y pantalones claros, acompañados de unos mocasines cafés que combinaron con su cinturón. Más tarde, cambió a un look más casual: una camiseta blanca con un chaleco verde y tenis blancos.

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez celebran el bautizo de su segundo hijo / IG: @marianaecheve

En la fiesta también hubo:



Juegos inflables,

Globos en tonos verdes, dorados y blancos,

Actividades didácticas y físicas para los pequeños,

Música clásica,

Bolo,

Pastel,

Bebidas,

Fotos,

Recuerditos y

Mucha diversión.

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez celebran el bautizo de su segundo hijo / IG: @marianaecheve

Mariana Echeverría comparte momentos del bautizo de su hijo

Aunque Mariana Echeverría no compartió cuál fue el menú de este gran día, sí mostró cómo lucían las mesas donde los invitados degustaron los alimentos.

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez celebran el bautizo de su segundo hijo / IG: @marianaecheve

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¿Quiénes asistieron al bautizo del hijo de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

En las historias de Instagram de Mariana Echeverría no se vio a ningún integrante de la industria del espectáculo. Incluso, Jimena Longoria y Gualy Cardenas, quienes son sus compadres y han presumido su gran amistad, no estuvieron presentes en la celebración, lo que sugirió que habría sido un evento íntimo, al lado de familiares y amigos muy cercanos.

Cabe recordar que, en el bautizo de la hija de la exconductora de Venga la alegría, Mariana Echeverría tampoco asistió. No obstante, sí reaccionó a sus publicaciones con emojis de carita enamorada.

Mariana Echeverría compartió fotos con amigos cercanos en el bautizo de su bebé / IG

Al momento, Jimena Longoria no ha reaccionado a las publicaciones de Mariana Echeverría sobre el bautizo de su segundo bebé. ¿Se terminó su amistad?

No obstante, quien sí le dedicó una felicitación fue Adianez Hernández: “Tú muy hermosa, vestidazo y (tu hijo mayor) wow, sus aplausos y su emoción, qué bella imagen. ¡Bendiciones, familia linda!”.

A lo que Mariana simplemente respondió con emojis de carita enamorada. Por su parte, Óscar Jiménez no ha compartido más detalles del festejo de su segundo hijo.