Mariana Echeverría, tras incidente de su hijo con Óscar Jiménez, llora una muerte: “La vida es prestada”

Mariana Echeverría desató revuelo en redes sociales tras compartir que su bebé mayor con el portero Óscar Jiménez sufrió un terrible incidente. La exconductora de ‘Me caigo de risa’ encendió las alarmas al revelar los momentos de angustia que vivió cuando su bebé se atragantó. Incluso, reiteró la importancia de saber primeros auxilios. Ahora, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’ se vistió de luto, lanzó un emotivo mensaje en redes sociales sobre esta dura pérdida. Esto fue todo lo que dijo.

Mariana Echeverría vivió momentos de angustia cuando su hijo se estaba ahogando. / IG: @marianaecheve

¿Qué accidente tuvo el hijo mayor de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Mariana Echeverría contó que su hijo mayor con Óscar Jiménez se ahogó con la comida que ingirió mientras lo caracterizaba por el Día de Muertos 2025. La exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ publicó un video en el que se le ve totalmente angustiada.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Echeverría compartió con sus seguidores el momento de terror que vivió cuando se dio cuenta de que su bebé se atragantó con un totopo. Aunque Mariana no tardó en auxiliarlo, el menor tosió y logró pasar el alimento por la garganta.

Mariana Echeverría publicó la importancia de saber primeros auxilios, tras ahogarse su bebé con un totopo. / Instagram

Ante esta alarmante situación, Echeverría publicó una puntual reflexión sobre la importancia de saber primeros auxilios y así evitar una lamentable tragedia.

“No saben el susto que pasé... Estaba arreglando a (mi hijo) para el Día de Muertos y, en un segundo, se empezó a ahogar con un totopo y fueron segundos eternos (el video estaba grabado en cámara rápida). Por instinto, pude reaccionar rápido y, gracias a Dios, todo quedó en un susto”. Mariana Echeverría

“Pero me hizo entender algo: Todos deberíamos saber sobre primeros auxilios; como papás, estamos a un respiro de una emergencia y tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida. Ojalá este mensaje le sirva a alguien para informarnos y que tanto nosotros como nuestra red de apoyo sepamos de primeros auxilios. Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar”, agregó.

Como era natural, esta publicación no pasó desapercibida en redes sociales. Pese a que algunos criticaron a la famosa por el tipo de alimento que le dio a su hijo, hubo quienes le agradecieron el mensaje sobre las precauciones que se deben tomar con los pequeños.

Mariana Echeverría mencionó que tomó un curso de primeros auxilios para estar al pendiente de cualquier emergencia de sus hijos con Óscar Jiménez. / IG: @marianaecheve

Mariana Echeverría lamenta la muerte de una persona, tras el incidente de su hijo, hoy 7 de noviembre

Luego de que el hijo de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez enfrentó momentos de terror al atragantarse, en esta ocasión, la exconductora de ‘Me caigo de risa’ se dijo conmocionada por una lastimosa muerte. Aunque no se trata de un familiar, sí se dijo afectada por la noticia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariana compartió la esquela del jugador de la NFL, Marshawn Kneeland, quien murió a los 24 años.

Aunado a la imagen de futbolista de la NFL, la conductora externó su tristeza por esta dura pérdida.

“Qué triste noticia, cada día me queda más claro que la vida es prestada… En un segundo todo puede cambiar, por eso hoy solo quiero vivir, soñar y amar sin miedo, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí podemos decidir cómo lo queremos vivir”. Mariana Echeverría

Rápidamente, este mensaje se llenó de reacciones de tristeza de sus seguidores, quienes compartieron su reflexión ante lo sucedido con el joven jugador de la NFL.

Mariana Echeverría conmocionada por la muerte de Marshawn Kneeland. / IG: @marianaecheve

¿Mariana Echeverría está embarazada por tercera vez?

Este emotivo mensaje llega después de que Mariana Echeverría también desató rumores de un nuevo embarazo. Esto a meses de dar a luz a su bebé arcoíris con Óscar Jiménez.

En su perfil de Instagram, la conductora posteó un video en el que escribió: “Cuidado porque en un abrir y cerrar de ojos puedes volver a embarazarte”.

Lo anterior desató total revuelo entre usurarios. Aunque algunos celebraron que Mariana Echeverría se embarace tras cuatro abortos espontáneos, hubo quienes destacaron que no sería posible que haya concebido a un nuevo bebé tan rápido. Al momento, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ no ha dado más detalles sobre estos rumores.