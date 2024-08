¡A Mariana Echeverría le leyeron la cartilla! Podría perder su trabajo luego de ‘LCDLFM’

Mariana Echeverría está en el ojo del huracán. Durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, su personalidad y forma de actuar dejaron un mal sabor de boca a los televidentes del reality. Ahora que está afuera vive situaciones que la ponen contra las cuerdas. Ella nunca se imaginó el hate que provocó y que la ha hundido.

Tras su salida del reality y debido a varios enfrentamientos que ha tenido por las declaraciones que hizo en La casa, nos enteramos de que le leyeron la cartilla.

Mariana Echeverría / Instagram

Te puede interesar: Conductor de ‘Hoy’ destapa que protagonizó fuerte pelea con Arath de la Torre: “Nos íbamos a pegar”

Advierten a Mariana Echeverría de cambiar su actitud tras salir de ‘La casa de los famosos México’ ¡Le leyeron la cartilla!

“La mandaron llamar y le dijeron que tenía que cambiar de actitud. Si no, las cosas no iban a quedar nada bien para ella. El punto es que ella sigue pensando que siempre actuó bien y que no debe cambiar. Eso es lo que está molestando”. Fuente TVNotas

Y es que famosas, conductoras, excompañeros y más personas han hablado de varias actitudes que ha tenido Mariana en el pasado: “Ella no se imaginó que saliendo del reality se enfrentaría a todo esto. Que en los programas le mostraran sus declaraciones desafortunadas y que la gente la rechazaría. Aunque ella ha ofrecido disculpas, la gente no le cree y sus bonos van a la baja”.

Mariana Echeverría / Captura de pantalla

No te pierdas: YosStop está detenida por segunda ocasión, aseguran

Mariana Echeverría y Andrea Escalona se hicieron de palabras

Tras su participación en Hoy, donde dijo que a quien se refería era a Andrea Escalona, nos contaron que consideran si la vuelven a contratar, pues su exclusividad está próxima a vencerse:

“Ella se fue por el eslabón más débil, por así decirlo. No se iba a aventar un pleito ni con la productora ni con la conductora consentida del canal. Lo que no sabía era que la gente no le creería. Después de ese bloque, Andrea Escalona y Mariana se hicieron de palabras. Por prudencia, Escalona prefirió retirarse y dejarla sola. Al otro día Mariana se peleó con Nino Canún, productor de Cuéntamelo Ya! y tampoco le fue bien”.

Redes sociales / Televisa

Asimismo, una amiga de la actriz nos dijo: “A Mariana lo que le urge es que la producción la libere para regresarse a León con su familia. Se había negado a estar en las galas de la semana pasada, pero tenía ese compromiso firmado con la producción. Por más que pataleó no logró esquivar su responsabilidad. Lo que sí pudo hacer fue cancelar todas las entrevistas que tenía pactadas con programas externos a la empresa. Después de la entrevista de Cuéntamelo Ya!, donde fue súper exhibida, y las declaraciones de otros famosos despotricando contra ella, salió de ahí insultando a la producción y totalmente enfurecida”.

Redes sociales / Televisa

Mira: Adianez Hernández confirma boda con Augusto Bravo con romántica foto en el altar: “Fue muy bonita”

Shanik Berman nos revela qué planes tiene Mariana Echeverría tras su salida de ‘La casa de los famosos México’

Su compañera del reality Shanik Berman nos dijo en exclusiva los planes que tiene Mariana.

“Canceló todo. No iba a ir ahorita a donde nadie la quiere. No quiso ir a que le estuvieran diciendo lo mismo y la ametrallaran. En próximos días se va a León. Ella me dijo: ‘En meses, ni quién se acuerde’. Ese tiempo lo va a aprovechar para intentar embarazarse del último embrión que tiene. Le queda uno congelado y ahorita es el momento adecuado ya que no va a estar corriendo por el trabajo y podrá alejarse de todo”. Shanik Berman

Negó que Mariana mantenga la casa conyugal, ya que su esposo, el portero Oscar Jiménez, generalmente se encuentra en la banca. “El 80% viven de él, y ella aporta. Si él no pagó la luz o el súper, ella lo hace. Pero ella no lo mantiene. Ahora que ella estuvo en ‘La casa de los famosos’ él hasta helicópteros mandó. Viven como reyes gracias a él. (Y aunque pudiera estar en la banca o no ) él tiene firmado un contrato y le va muy bien. Mariana lo adora y me dijo que va a estar casada toda la vida con él”, concluyó.

Para más notas exclusivas de tus artistas favoritos, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!