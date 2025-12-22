La influencer Mona confirma que está embarazada y confiesa por qué lo ocultó; ¡bebé en camino! FOTOS

La influencer Mona dio a conocer que está embarazada a través de una publicación en sus redes sociales, donde confirmó que atraviesa una nueva etapa en su vida. El anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes se enteraron de la noticia directamente por el mensaje que compartió la creadora de contenido.

Mona dio a conocer su embarazo y compartió detalles personales sobre esta etapa de su vida. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmó Mona confirma que está embarazada?

La influencer Mona dio a conocer el anuncio de que esperan a su primer bebé. A través de un video con la canción “Sé que te amo” de Los Temerarios publicado en sus redes sociales oficiales, la creadora de contenido compartió el mensaje con el que decidió hacer pública esta etapa de su vida. Sin dar mayores detalles personales, la creadora de contenido acompañó las imágenes con un texto cargado de reflexión y fe, en el que expresó cómo este momento está ligado a un proceso espiritual que ha marcado su camino.

En el mensaje, Mona señaló que su embarazo representa mucho más que la llegada de una nueva vida, al destacar que “Dios no se equivocó al enviarme a mi bebé, pues no solo mandó vida, mandó un propósito, mandó sanidad, mandó amor, en su forma más pura”.

Finalmente Mona compartió una reflexión sobre los procesos personales y la confianza en lo espiritual, al escribir que incluso “el milagro más inalcanzable es posible si lo pones en manos de Dios”. Concluyó su mensaje señalando que cada proceso se convierte en testimonio y recordando que, desde su creencia, “para Dios no hay nada imposible”, una frase con la que acompañó el anuncio que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

¿Cómo luce el bebé de la influencer Mona?

Mona reveló que las primeras señales de su embarazo llegaron de manera inesperada, cuando comenzó a sentir un cansancio constante que incluso le quitó las ganas de realizar transmisiones en vivo, una de las actividades habituales con las que mantiene contacto con sus seguidores. Ante ese cambio, decidió hacerse una prueba de embarazo, cuyo resultado confirmó el motivo de su ausencia en redes sociales durante ese periodo.

De acuerdo con lo que compartió, Mona explicó que al inicio no se sentía lista para hacer pública la noticia y que prefería esperar hasta enero por miedo a exponer el proceso. Fue su madre quien la tranquilizó al decirle que, si se trataba de un regalo de Dios, debía mantenerse en calma y confiar. Mientras tanto, la creadora de contenido optó por usar ropa holgada para que su embarazo pasara desapercibido y evitar comentarios antes de tiempo.

Durante su relato, Mona mostró el ultrasonido de su bebé cuando tenía tres meses de gestación y compartió algunos detalles médicos: “Aquí me había dicho que medía siete centímetros. Se me empieza a saltar el ombligo”, comentó. También explicó que el 24 de diciembre cumple cuatro meses de embarazo y que los médicos le han dado fecha probable de parto para mayo, con la posibilidad de que ocurra un poco antes o después de su cumpleaños.

Finalmente, la influencer contó que al sacar cuentas recibió fechas distintas por parte de dos ginecólogas, lo que generó confusión al inicio. Sin embargo, fue el último médico que la atendió quien le aclaró el panorama al indicarle que su embarazo comenzó el 24 de agosto, dato con el que Mona pudo tener mayor certeza sobre el proceso que está viviendo.

Mona anuncia que está embarazada: la influencer confirma la noticia en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Mona, la influencer que está embarazada?

Mona es una creadora de contenido mexicana que se consolidó como streamer y vlogger gracias a la cercanía con la que se comunica con su audiencia. Nació el 22 de mayo de 1999 en León, Guanajuato, y con el paso de los años ha construido una comunidad digital sólida que hoy supera los 1.4 millones de suscriptores en su canal de YouTube, plataforma donde comparte gran parte de su contenido.

Desde sus transmisiones y videos, Mona se caracteriza por un estilo informal y directo, en el que habla abiertamente con sus seguidores sobre distintos aspectos de su vida personal, así como sobre temas relacionados con su estética y belleza. Esta forma de comunicación le ha permitido conectar de manera constante con su público, que la sigue tanto por su contenido como por su personalidad.

Antes de alcanzar la fama en redes sociales, Mona lanzó su canal de YouTube el 1 de junio de 2019, marcando el inicio de su carrera como creadora de contenido digital. A partir de ese momento, su crecimiento fue constante, posicionándola como una de las influencers más reconocidas.

