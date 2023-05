Karely Ruiz le pide perdón a Mona por dejarla plantada en su fiesta y ella ¡la ignora!

Mona no se ha pronunciado ante las más recientes declaraciones de Karely Ruiz en sus redes sociales.

Marisol, mejor conocida como Mona propinó una costosa fiesta por motivo de su cumpleaños, la cual fue totalmente temática de Barbie.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que varias de sus invitadas la dejaron plantada, incluidas Maya Nazor y Karely Ruiz.

Ante esto, la creadora de contenido externó su molestia; sin embargo, fue hasta ahora que la estrella de OF habló de su inasistencia a la fiesta de la novia de Geros y confesó que ha sido contundentemente ignorada por Mona.

Mona festejó su cumpleaños en una celebración con temática de Barbie / Twitter

“Yo tenía esta semana de eventos, yo ya tenía los vuelos y todo… Cuando termino de trabajar me habla mi papá (me dice) que uno de mis hermanos se puso mal y así y pues yo me desespere y dije ‘es que tengo la fiesta y también tengo que ir con mis papás’”, explicó.

Karely Ruiz explicó por qué no asistió a la fiesta de Mona. / Facebook: Karely Ruiz

Ya agregó: “yo le avisé a Mona y le dije de que ‘oye, Mona… Pasó este problema... Pero voy a tratar de llegar… El vuelo me lo retrasan, estuve todo el día en el aeropuerto hasta las 7 de la noche”.

Así lo contó Karely Ruiz:

Fue así que Karely le pidió disculpas a Mona, pues aseguró no quiere perder su amistad por un malentendido.

“Le mando un mensaje y le digo… ‘Discúlpame, la neta se me salió de las manos, no pensé que iba a pasar esto, yo tenía, pues, planeada otras cosas, pero dime cuándo tienes disponible para irnos de viaje juntas y así’, ni me contestó”, reiteró.

Mona invitó con anticipación a Karely y Maya Nazor / Instagram: @la_monaygeros_oficial

Por ende, Karely Ruiz destacó que no quiere tener problemas con Mona: “la neta yo no quiero tener problemas con ella porque yo la apreció mucho y la quiero mucho y por esta situación no quiero que la amistad termine, porque a final de cuentas todos tenemos problemas”.