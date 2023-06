Karely Ruiz y Maya Nazor podrían verse las caras en el cumple de Mona; gastará un dineral, asegura

La influencer se mostró preocupada porque sus amigas le queden mal “a la mera hora”, pues, varias de las amenidades que ofrecerá en su cumpleaños serán exclusivas de sus invitadas.

Mona hizo un video en el que compartió con sus seguidores su preocupación y temor porque Karely Ruiz y Maya Nazor le queden mal y no asistan a su fiesta de cumpleaños que está organizando. Según adelantó, será una Pool Party, es decir, una fiesta en una piscina.

Sin embargo, más allá de mostrarse feliz por el gran día, Mona se mostró mortificada, pues, asegura que gastará mucho dinero en las amenidades exclusivas que está planeando para sus invitados, por lo que, de no asistir, se le quedarían dichas amenidades y ya no serían aprovechadas por las asistentes.

Desde hace varias semanas se ha detonado la polémica entre Karely Ruiz, Maya Nazor y Santa Fe Klan, esto, debido a que, al parecer, la modelo de OF sostiene un romance con el rapero, ex de la influencer de cabello rojizo. Por su parte, Mona está al tanto de la situación, sin embargo, ambas influencers son sus amigas, por lo que espera que prioricen su invitación al cumpleaños.

Mona está organizando su cumpleaños y teme que la dejen plantada Karely Ruiz y Maya Nazor / Instagram: @la_monaygeros_oficial

Mona tiene temor que Karely Ruiz y Maya Nazor la dejen “plantada”

En su video, Mona describe parte de las amenidades que, asegura, serán muy costosas. Además de ser una fiesta en una piscina, será inspirada en Barbie, según comentó, pues, mandará hacer unas batas de baño personalizadas para que cada una de sus invitadas las usen después de salir de la piscina.

Además, mandará hacer dos tipos de banquetes, con menú a base de carne; ofrecerá dulces, pastel, rentará sillas y creará toda una ambientación para la fiesta. Sin embargo, Mona reza para que no le queden mal sus amigas:

“Me darían en la ma… si no fueran algunas porque se me quedaría lo de ellas… solamente son 18 invitadas… Tengo más miedo de que me vayan a quedar mal”, confesó la influencer.

Karely Ruiz y Maya Nazor han estado envueltas en polémica por Santa Fe Klan / Instagram: @karelyruiz

“Mandé contratar dos banquetes, las que saben de banquetes, saben que ahí te cuesta por plato, o sea, por persona… Va a haber un chi… de comida”, detalló y explicó que será un menú de tres tiempos, más tres tipos de postres.

Además, dará diferentes botanas para amenizar el resto del día. Para la cena, va a contratar otro banquete, en el que dará de plato fuerte cortes de carne. Reveló que cada plato le saldrá en 550 pesos, por lo que, si alguna de sus invitadas no va, no tendrá a quién darle todos esos platillos.

Por su parte, tanto Maya Nazor y Karely Ruiz no se han pronunciado al respecto, no obstante, aún faltan varias semanas para el cumpleaños de Mona.