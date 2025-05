¿Alan Pulido y Maya Nazor son novios? El futbolista y la ex de Santa Fe Klan desatan rumores de romance

En lo que va del 2025, muchas parejas del espectáculo han dado de qué hablar, pero una de las más inesperadas es la que estarían formando el futbolista Alan Pulido y la influencer Maya Nazor.

Todo comenzó luego de que circularan en redes sociales imágenes que los muestran muy cercanos durante un evento musical. Los fans no tardaron en preguntarse si hay algo más que amistad entre ellos.

¿Alan Pulido y Maya Nazor están saliendo? Las pistas que encienden los rumores

Según las publicaciones que se han vuelto virales en Instagram y TikTok, Pulido y Nazor asistieron juntos a un concierto de Christian Nodal, y aunque trataron de mantener un bajo perfil, las cámaras no fallaron. Las miradas, las sonrisas y la evidente química entre ambos fueron suficientes para desatar las especulaciones.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación. La modelo ha optado por el silencio en sus redes sociales, y el delantero de Chivas tampoco ha hecho mención del tema. Sin embargo, la expectativa sigue creciendo entre los seguidores de ambos, quienes esperan una señal que aclare si están saliendo o no.

"¿Por qué siempre piensan que las mujeres con hijos quieren a alguien para que los mantenga?”

"¿Y por qué no también funan a Santa Fe cuando se le ve con alguien más?. Ambos tienen el mismo derecho de rehacer sus vidas.”

"¿Es Maya Nazor una mujer que puede salir y estar con el hombre que ella quiere?”

“Y lo de la pensión, ¿qué tanto les duele? ¿Acaso ustedes la pagan?”

“Cuántos hombres opinando, bien preocupados por su bolsillo, y él se ve muy feliz.”

“Caro, caro… va a tener que darle buen dinero.”

“Pues se ve que le alcanza, bb.”

“Oigan, ya déjenla en paz. Como si los que la critican tuvieran dinero para conquistarla, jajajaja.”

“No mete gol en la cancha, pero sí le metió gol a la ex de Santa Fe.”

¿Quién es Maya Nazor?

Maya Nazor es una influencer y creadora de contenido mexicana nacida el 5 de enero de 1999 en Cuernavaca, Morelos. Tiene 26 años y se hizo conocida inicialmente por su canal de YouTube, que abrió en 2016, donde compartía videos sobre belleza, estilo de vida y temas personales. Con el tiempo, su presencia creció en redes sociales como Instagram y TikTok, donde actualmente cuenta con millones de seguidores

Maya Nazor, más allá de su fama como influencer, es una figura constante en los titulares por su relación pasada con el rapero Santa Fe Klan, con quien tuvo un hijo. La joven ha sabido mantenerse vigente en redes sociales gracias a su trabajo como creadora de contenido, colaboraciones con marcas y hasta portadas de revistas como Playboy México.

Tras su separación con el cantante en 2022, Maya no había sido relacionada de forma seria con nadie más, hasta ahora. Por eso, el supuesto romance con Pulido no solo sorprendió a sus fans, sino que también revivió el interés por su vida personal.

¿Por qué terminaron Santa Fe Klan y Maya Nazor?

La historia entre Santa Fe Klan y Maya Nazor fue una de las más seguidas en su momento. Ambos eran considerados una de las parejas más queridas del medio, y su relación tomó un giro inesperado cuando, tras convertirse en padres, anunciaron su separación a finales de 2022. “Todo fue en buenos términos”, aseguraron en su momento, pero los rumores no tardaron en surgir.

Luka. La ruptura fue confirmada por Maya a través de un en vivo en Instagram, donde explicó que fue una decisión mutua y que, aunque ya no eran pareja, seguían siendo familia por el bienestar de su hijo. También pidió respeto ante las críticas que recibió, negando que su relación con el rapero fuera por interés económico.

Sin embargo, en 2025 surgió una nueva polémica. Santa Fe Klan acusó públicamente a Maya de no permitirle ver a su hijo, alegando que solo puede pasar dos horas al día con él a cambio de una pensión mensual de 250 mil pesos mexicanos. Maya, por su parte, negó estas acusaciones y expresó preocupación por la seguridad de su hijo, afirmando que el rapero frecuentemente está rodeado de personas armadas en quienes no confía. Luego de muchas indirectas, finalmente limaron asperezas y si bien, no regresaron, llegaron a un acuerdo amistoso por el bien de su hijo.

¿Quién es Alan Pulido y cuál es su historial amoroso?

Alan Pulido es un futbolista mexicano nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que ha jugado como delantero en equipos como Tigres UANL, Chivas, Olympiacos (Grecia), y Sporting Kansas City en la MLS. También ha sido parte de la Selección Mexicana.

Alan Pulido, no es ajeno a los reflectores, ni dentro ni fuera de la cancha. Su trayectoria futbolística ha estado marcada por logros y polémicas, pero también por relaciones amorosas que han captado la atención del público. Una de las más comentadas fue su matrimonio con Ileana Salas, con quien se casó en 2019. Aunque parecía una historia de amor sólida, su relación terminó en divorcio tras varios años de conflictos y rumores de infidelidades.

Antes y después de su matrimonio, al delantero se le ha vinculado con otras figuras públicas como Gaby Ramírez y Vivian Cepeda, ambas conductoras de televisión. Estas relaciones ocurrieron durante su paso por Tigres, y fueron ampliamente cubiertas por la prensa local. Desde entonces, Pulido ha optado por mantener un perfil más reservado en cuanto a su vida amorosa.