Lalo Salazar canta “Amiga mía” tras truene con Laura Flores y desata polémica, VIDEO

En el mundo de los famosos, hay rupturas que pasan sin pena ni gloria, pero hay otras que se convierten en novela, con todo y banda sonora de drama incluida. En esta ocasión, los reflectores están sobre Lalo Salazar y Laura Flores, una pareja que parecía tener una historia digna de telenovela, pero que ahora está envuelta en una controversia que sube de tono con cada publicación en redes sociales.

Laura Flores aseguró que fue bloqueada sin explicación y entre lágrimas contó su versión. Luego reveló que Salazar ya desbloqueó y le brindó su apoyo luego que Martha Figueroa dijo que el motivo de la ruptura fue un fuert eenfrentamiento en el que Flores le habría dicho a Lalo “Te voy a mat...”

Por otro lado, Lalo Salazar ha guardado un silencio y se había mantenido alejado de redes sociales hasta que apareció en un video que ha desatado toda clase de especulaciones. ¿Indirecta directa? ¿Un mensaje cifrado? Las redes ya están que arden.

Laura Flores habla del término relación con Lalo Salazar / IG: @laurafloresmx / Redes sociales

¿Qué dice el polémico video de Lalo Salazar que podría estar dirigido a Laura Flores?

Después de que Laura Flores rompió el silencio y dijo que su ex la bloqueó y, recientemente, que ya había hablado con él, muchos esperaban que Lalo Salazar reaccionara de alguna forma. Aunque no ha ofrecido una declaración formal, sí se dejó ver en redes sociales de una manera que ha dado mucho de qué hablar.

Fue su hija, Oana Salazar, quien subió un video a TikTok que no ha pasado desapercibido. En la grabación, padre e hija hacen lip sync de la icónica canción “Amiga mía / Ese hombre no se toca”, tema que forma parte del musical Mentiras, la serie. Lo que más llamó la atención no fue sólo la elección de la canción, sino el fragmento que ambos interpretan:

“Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida, amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía” .

¿Fue una broma familiar o una indirecta lanzada con toda la intención? El debate está encendido y los comentarios en TikTok no se han hecho esperar.

¿Lalo Salazar y su hija reaccionan al dolor de Laura Flores?

Mientras Laura Flores ha mostrado su lado más vulnerable y ha dejado ver que está atravesando un momento emocionalmente difícil, el tono del vídeo de Lalo Salazar y Oana parece completamente opuesto: divertido, relajado y hasta cómplice. Oana acompañó la publicación con el mensaje: “Neta eres mi mejor amigo, papá jajaja” , como si se tratara de un momento de humor padre-hija.

Sin embargo, varios usuarios de redes sociales no lo tomaron tan a la ligera. Muchos consideran que el video es una clara reacción no tan positiva a lo que ha comentado la actriz y cantante. Estos son algunos de los comentarios en redes sociales.



“Qué poco tacto”,

“Esto sí es pasivo-agresivo” y

“Hasta parece que lo hizo con saña”.

Lalo Salazar y Laura Flores / Redes sociales

¿Laura Flores responde al video de Lalo Salazar con su hija?

Al momento, Laura Flores no se ha pronunciado ante la ola de comentarios que desató el video de Lalo Salazar con su hija. Sin embargo, ayer anunció que mañana 11 de julio se estrenará su nueva canción titulada: ‘Hoy toca perder’. Algunos ya anticipan que sería una manera de hacer catarsis tras su separación de Lalo Salazar.

Sin embargo, la canción no hablaría de su ruptura con Lalo Salazar pues en la publicación que hizo en redes sociales señaló que se trata de un tema que escribió en 2022.

Por ahora, Lalo parece seguir en su postura de “no decir nada, pero mostrarlo todo”, mientras que Laura sigue siendo más frontal y emocional con el público.

