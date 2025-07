Laura Flores “correteó” a Lalo Salazar y le gritó: “Te voy a matar”, según Martha Figueroa

La ruptura entre Laura Flores y Eduardo Lalo Salazar ha generado controversia tras revelarse nuevos detalles. Por un lado, la actriz mexicana compartió en televisión que una crisis de salud podría haber sido el detonante de la separación. Por otro, la periodista Martha Figueroa asegura que hubo una fuerte discusión que llevó al periodista a poner fin a la relación de forma abrupta.

Laura Flores revela que Lalo Salazar la bloqueó tras ataque de hipoglucemia

Durante una entrevista reciente en el programa “De primera mano”, Laura Flores rompió el silencio sobre el motivo por el cual terminó su relación con el periodista Lalo Salazar. Según sus declaraciones, todo se derivó de un episodio de hipoglucemia que vivió mientras estaba con él.

“No lo sé… Yo tengo un tema de hipoglucemia. Se me baja el azúcar. Aparentemente él no lo sabía, y de repente me dio uno de estos episodios. Cuando te da hipoglucemia, te pones muy nervioso. Se te duermen las manos. Te pones mal. Yo dije: ‘Necesito comer, tomar algo, no me quiero desmayar’. Creo que lo asusté por cómo lo dije y me respondió: ‘Sí, pero no me grites’. Le dije: ‘Perdón, no quiero gritarte. No tengo por qué hacerlo. Perdón, todo me daba vueltas’”, comentó Laura Flores.

La actriz agregó que, tras ese momento, intentó contactarlo, pero él ya la había bloqueado en todas sus redes sociales. “No sé qué fue lo que realmente pasó. Nunca hubo una conversación. Solo desapareció”, lamentó.

Mira: Laura Flores rompe en llanto y revela que Lalo Salazar la bloqueó y se fue sin darle explicación: “Se fue”

Según, Martha Figueroa Laura Flores, fuera de sí, persiguió a su entonces pareja, Lalo Salazar, en un episodio que habría desencadenado la ruptura. / Redes sociales

Martha Figueroa relata fuerte discusión entre Laura Flores y Lalo Salazar

Sin embargo, Martha Figueroa ofreció una versión mucho más explosiva de los hechos en su programa de YouTube “Así se hacen los chismes”. La periodista contó que, según le informaron, el rompimiento se debió a una fuerte discusión en la que Laura Flores perdió el control.

“Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de: ‘Ay, ayúdame’, de que se le puso como loca de: ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones...”. Martha Figueroa

Incluso bromeó con el hecho de que Salazar es corresponsal de guerra: “Lalo se espantó y miren que para que un corresponsal de guerra se asuste, se necesita bastante”.

“Lalo es un cuate no precisamente simple, pero sí aterrizado, sencillo en muchas cosas. Por la naturaleza de su trabajo, creo que no se complica la vida, y me parece que con Laura, la situación no se le estaba haciendo fácil”, comentó Martha Figueroa.

Aunque Figueroa no reveló quién le proporcionó la información, dejó ver que el incidente habría marcado un punto sin retorno en la relación y habría llevado a Lalo a bloquear definitivamente a la actriz.

Por ahora, ni Lalo Salazar ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, ni Laura Flores ha respondido directamente a esta versión. Lo cierto es que la historia entre ambos terminó de forma abrupta y con versiones completamente opuestas sobre lo ocurrido.

Checa: Laura Flores señala que Lalo Salazar se niega a regresar con ella: “Uno de los dos amó más”

Laura Flores y Lalo Salazar / IG

Laura Flores envía mensaje a Lalo Salazar tras bloqueada: “Si alguien lo amaba, era yo”

La actriz reveló que le escribió cartas y mensajes “muy bonitos” a Salazar, y que incluso una de esas cartas se convirtió en una canción.

Finalmente, cuando se le preguntó qué le diría a Lalo Salazar tras su ruptura inesperada, Flores respondió en entrevista con “De primera mano” con una mezcla de amor y resignación:

“Alguien que lo amaba de verdad era yo. Y si él se quiso ir, está bien. Creo que no todo el mundo está dispuesto a recibir ese amor. A lo mejor lo rebasó, a lo mejor lo asustó. Pero soy una persona que, cuando me abrí con él, no era solo para tener una relación física, era con el corazón. Y otra cosa que para mí es importante: sí le deseo lo mejor. De verdad, se lo deseo. Y sí, me dolió muchísimo”.

Mira: Laura Flores: el verdadero motivo por el que Lalo Salazar salió huyendo de su relación, “Él se asustó”