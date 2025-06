Laura Flores: el verdadero motivo por el que Lalo Salazar salió huyendo de su relación, “Él se asustó”

La semana pasada, Laura Flores sorprendió al anunciar el fin de su noviazgo con Eduardo Salazar, tras 3 meses de relación, a pesar de que se les veía sumamente enamorados. El anuncio lo hizo por medio de un mensaje en Instagram en el que, entre otras cosas, mencionaba:

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo... pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”.

Añadió: “Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan”.

Curiosamente, la actriz y cantante borró el mensaje al poco tiempo de haberlo subido. Al respecto, platicamos con una amiga de ella y esto nos dijo:

“La verdad es que entre que sí y entre que no lo veíamos venir. No, porque derramaban miel a raudales, sentíamos que eran el uno para el otro. Por otro lado, sí, porque Lau estaba enamorándose mucho y Eduardo es más de llevar los procesos y etapas a su tiempo”.

Amiga cercana a Laura Flores reveló la razón de la ruptura entre la pareja. / Redes sociales

¿Por qué terminó la relación de Laura Flores y Eduardo Salazar?

“Laura es súper entregada, un mujerón que muchos hombres quisieran tener, pero sí es impulsiva. Hubo algunos problemas de celos en los últimos días, y él le había pedido espacio, que analizaran muy bien si seguir juntos era lo correcto. En ese momento fue que Lau publicó su comunicado de separación, sin esperar bien a ver qué ocurriría. Incluso, en cierto punto, hasta ‘lo quemó’, al poner que él había tomado la decisión de terminar, cuando generalmente en los anuncios, por protocolo, se pone que de común acuerdo terminaron”.

“Laura se dio cuenta de que tal vez se había precipitado. Por eso borró el mensaje. Además, sé que a Eduardo tampoco le agradó. No sé si él también le pidió que borrara el mensaje, pero pues ya todo el mundo lo había retomado”.

Sobre si hubo algo más de lo que se ha dicho tras esta ruptura, nos contó: “Mi Lau se ilusiona muchísimo. Ella, cuando se enamora, no se anda con medias tintas. Lo da todo al 100% y quiere estar con esa persona el resto de su vida. No en vano por eso lleva 5 matrimonios. Aquí no fue la excepción. Hace un par de semanas le sugirió a Eduardo que por qué no se casaban”.

“Esto sacó de onda a Eduardo, quien, si bien estaba muy enamorado de Laura, se asustó por la velocidad de esta propuesta, con tan sólo 3 meses de noviazgo. Él viene de un divorcio tras un matrimonio muy largo. Aunque sí quiere volver a estar con alguien para toda la vida, piensa que las cosas deben llevar su tiempo. Obviamente, esto de casarse tan pronto no es algo que lo animara”.

“Laura ha estado bajoneada. La semana pasada, en un video que subió a sus redes, dijo que era algo que no quería perder.Después se enfermó de COVID. Entonces, ya te imaginarás”.

¿Laura Flores y Lalo Salazar van a regresar?

“Eduardo, como todo un caballero, se puso en contacto con ella para preguntarle si necesitaba algo, y ella le agradeció el gesto y le pidió que pensaran bien lo de su ruptura. A Lau le encantaría que volvieran y no ha dudado en decírselo”.

Sobre si Eduardo aceptaría regresar con la actriz, nuestra fuente nos respondió:

“La verdad es que no lo sé. Quedó ciscado con lo que ocurrió las últimas semanas, por ciertos celos y esta plática de poder casarse, pero siguen en contacto y no sabemos lo que puede ocurrir. Lau hasta lo felicitó en redes sociales el domingo pasado por el Día del Padre. Para él, ella fue alguien muy importante, a pesar del corto tiempo de su relación. En una de esas vuelven o simplemente quedan como amigos. Los 2 son personas excepcionales, trabajadores, talentosos. El destino dirá”, concluyó.

¿Cuántas veces y con quién se ha casado Laura Flores?

1986-1989- Sergio Fachelli: A sus 23 años se casó por primera vez con el cantante uruguayo, pero se divorciaron por diferencias irreconciliables.

1992-Miguel Ángel Durán: Se casó por segunda vez con el cirujano plástico. Laura no sabía que él estaba casado. Cuando lo descubrió, puso fin a la relación a los 4 meses de matrimonio.

1998-2007-Ramón Diez: Contrajo nupcias por tercera ocasión y tuvieron 2 hijos. Posteriormente, ella adoptó a 2 niños más.

2013-2014- Eduardo Fonseca:Se casó por cuarta vez, pero se separaron a los 5 meses. Ella nos dijo que a él le costó trabajo adaptarse a sus hijos.

2019-2023- Matthew Flanery: El arquitecto fue su quinto esposo. Un año antes de la separación, él estuvo muy enfermo por una insuficiencia pancreática y hepática. Finalmente, el amor se acabó y terminaron.

