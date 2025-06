Laura Flores da positivo a Covid-19, revela depresión tras ruptura… ¿y ya tiene nuevo galán? ¡Esto dijo!

La querida actriz y cantante Laura Flores enfrenta una de las etapas más oscuras de su vida, al confesar entre lágrimas en su canal de YouTube que la reciente ruptura con Lalo Salazar la dejó devastada emocionalmente.

Por si fuera poco a 61 años, la famosa también sorprendió al compartir que contrajo Covid-19 por cuarta ocasión, lo que ha complicado aún más su estado de ánimo. En medio de este caos, la intérprete ha encontrado alivio en el cariño incondicional de su nuevo compañero ¿estrena galán? ¡Esto es lo que sabemos!

Laura Flores y Lalo Salazar desataron rumores de haber terminado su noviazgo / IG: @lalosalazar_oficial / @laurafloresmx

Mira: ¿Laura Flores y Lalo Salazar se irían de luna de miel? Revelan su plan secreto antes de la ruptura

¿Qué dijo Laura Flores sobre la ruptura con Lalo Salazar que tanto la lastimó?

En un tono lleno de nostalgia y tristeza, Laura Flores describió la separación como un golpe inesperado que no vio venir. La actriz evitó dar detalles precisos sobre los motivos de la ruptura, pero dejó claro que no hubo un evento detonante que justificara el fin de la relación.

“Cuando mi pareja se va, que no voy a decir qué pasó, porque realmente no pasó nada importante como para llegar a este punto. Nunca pasó algo que tú dijeras: ‘Ah, pues por eso, claro’. No, realmente es algo que yo no la vi venir. Fue que ninguno de los dos la vio venir. Pasó y punto”, compartió con evidente dolor.

La protagonista de tantas telenovelas también dejó claro que no tiene intención de hablar mal de su ex pareja, demostrando la madurez con la que asume la situación. Lo que más le ha pesado es la sensación de pérdida:

“Es una pérdida, porque una ruptura con una pareja es una pérdida, al menos para mí, porque era algo muy valioso para mí, era algo que no quería perder” Laura Flores

Mira: Laura Flores, tras terminar con Lalo Salazar, desesperada suplica ayuda; enfrenta terribles momentos

Laura Flores da positivo a Covi-19

Como si el desamor no fuera suficiente, Laura dio a conocer que el Covid-19 volvió a tocar su puerta, esta vez en un momento emocionalmente vulnerable: “Que creen, como no tengo nada que hacer y ha sido una semana super tranquila y relajada, me dio covid. Es la cuarta vez que me da covid, ahora sí me siento de la fregada, ya fui al doctor y me dijo: ‘Nombre, esto no te va a matar’. Entonces ya me siento con frío y por eso me puse mi zebra aquí en la casa. Les mando un beso de lejitos”, confesó con humor agridulce.

Aun con este diagnóstico, la actriz se muestra determinada a salir adelante, aunque no niega lo difícil que ha sido lidiar con ambos golpes. Laura describió cómo su depresión la ha llevado a sentirse como si le hubieran “arrancado un pedazo”:

Lura Flores “Esta situación a mí me puso los nervios de punta, me puso tremendamente triste. Fue así como si te hubieran arrancado un pedazo de mí y lo hice como muy grande. Las pruebas me remito, me pegó durísimo, porque cuando estás enamorada, esas cosas no las quieres, no quieres que te suceda”

Lee: Laura Flores habría lanzado dardo a Lalo Salazar, tras supuesta infidelidad, revela: “Decisiones equivocadas”

¿Quién es Leo y por qué se volvió el salvavidas emocional de Laura Flores?

En medio de esta tormenta emocional, un tierno ser apareció para aliviar el dolor de Laura: Leo, un pequeño gatito que adoptó recientemente y que, según sus propias palabras, le ha dado una paz inesperada.

“Un animal te da mucha paz. Un animal te da entereza, te da fuerza. Este gatito todavía no cumple tres meses, nació el 26 de marzo, igual que mi hijo Alejandro. Y bueno, Leo ha sido como algo mágico. Este animal, yo me acosté en la cama y se me echó donde me dolía, literal. Se me echó aquí, y te juro que hasta me quedé dormida. ¡Me dio tanta paz!”, relató conmovida.

Leo, con apenas unas semanas de vida, llegó en el momento justo para acompañar a la actriz, quien vive sola en México y enfrenta sus batallas personales sin pareja a su lado.

¿Cómo enfrenta Laura Flores la depresión tras su ruptura?

Lejos de victimizase, Laura Flores se ha mostrado dispuesta a aprender de esta dolorosa experiencia. Reflexionó sobre la necesidad de resolver las emociones y no dejar que el tiempo simplemente cure las heridas.

“Cuando estamos atravesando una etapa emocional difícil, queremos sacarlo, queremos arreglarlo, queremos hablarlo de inmediato, queremos solucionarlo de inmediato. Yo quiero solucionar las cosas rápido. ¿Qué hay que hacer? ¿Pedir perdón? ¿Perdonar? Echar el disco para atrás y volver a empezar para saber dónde metí la pata y reconocer mis errores”, dijo.

Finalmente, la actriz también habló de cómo, según su experiencia, hombres y mujeres procesan de forma distinta las rupturas:

Laura Flores “Lo que nos pasa a las mujeres es que nosotros somos de Venus, los hombres son de Marte. Los hombres no quieren solucionar tan rápido, los hombres se quieren aislar un tiempo y pensar, y eso es lo que a las mujeres nos pone muy mal”.

En redes sociales, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Muchos expresaron su empatía con el duelo que atraviesa Laura Flores y le desearon una pronta recuperación de su enfermedad.