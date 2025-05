Coque Muñiz se quiebra y comparte la preocupación que lo acompañó en su hospitalización por Covid-19

A principios de esta semana, Jorge ‘Coque’ Muñiz vivió momentos complicados tras ser hospitalizado de emergencia debido a malestares respiratorios.

El reconocido cantante confirmó que su ingreso al nosocomio se debió a un contagio de Covid-19, lo que además lo obligó a cancelar una presentación que tenía programada en Puebla. Esta noticia sorprendió a sus seguidores, quienes mostraron preocupación por su estado de salud.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, ‘Coque’ compartió detalles sobre su condición: “Y tómala, con la novedad que me dio covid, y hasta el hospital fuimos a parar. Estaremos un día más, pero ya en terapia media”.

Coque Muñiz se quiebra en llanto al recordar la preocupación que tuvo durante su hospitalización. / Redes sociales/ captura de pantalla

¿Cómo está la salud de Jorge ‘Coque’ Muñiz tras su contagio de Covid-19?

A pesar de haber sido ingresado a terapia intermedia, el cantante aseguró que se encontraba estable y en proceso de recuperación, brindando tranquilidad a sus fans.

Después de varios días sin dar noticias, el hijo del legendario Marco Antonio Muñiz reapareció en sus redes sociales para informar que ya había sido dado de alta y que continuaría su recuperación en casa.

En Instagram, ‘Coque’ compartió una fotografía junto al mensaje: “Este vaquero está de regreso. ¡Ya camino a casa! Un poco de ejercicio y en dos semanas estaré como estandarte”.

Su actitud positiva reflejó su deseo de recuperarse pronto y volver a los escenarios con fuerza.

El jueves 29 de mayo, Jorge ‘Coque’ Muñiz acudió al programa ‘Todo para la mujer’ para promocionar un evento muy especial que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de junio: un homenaje a su padre, Marco Antonio Muñiz, una figura emblemática de la música mexicana. Para ‘Coque’, este evento representa un compromiso profesional y personal muy importante.

¿Qué preocupación afectó a ‘Coque’ Muñiz durante su hospitalización por covid en 2025?

Durante la entrevista, el cantante confesó que, a pesar de su hospitalización, tuvo una preocupación que le angustiaba bastante, la presión por cumplir con sus compromisos laborales no lo abandonó en ningún momento.

“Me quiebro y pido una disculpa. De repente una semana me alejo y todo mundo me empieza a preguntar por el homenaje”, expresó con sinceridad. La presión fue grande, pues detrás de este proyecto no solo está él, sino un equipo de más de 200 personas que trabajan para que todo salga perfecto.

“Me sentía con presión. No son 30 personas las que están en este proyecto. (…) Son más de 200 personas involucradas, entre el que lleva, el que trae, el que toca, el que quita, el que apaga. Es un compromiso para mí de que todo salga bien”, añadió ‘Coque’, dejo claro lo importante que es para él esta celebración que honra la carrera y legado de su padre.

Con la salud en franca mejoría y el ánimo renovado, Jorge ‘Coque’ Muñiz se prepara para regresar a los escenarios y vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera, recordando y rindiendo tributo a una de las grandes leyendas de la música mexicana su padre, Marco Antonio Muñiz.

