Jorge ‘Coque’ Muñiz celebra a las mamás por su día en un emotivo show

Este sábado se celebra el día de la Madre, y para celebrar a todas las mamás, Jorge Muñiz, ofrecerá un concierto muy especial, un día antes el 9 de mayo en el Salón de Espectáculos La Maraka (calle Mitla 410, colonia Narvarte).

El año pasado estuvo Coque Muñiz en La Maraka compartiendo con Dulce

TVNotas habló con Coque Muñiz al respecto y nos dijo: “Desde hace algunos años me he estado presentando ahí. Mi más reciente show fue recibiendo el Año Nuevo y antes en un concierto compartiendo con Dulce, y en esta ocasión será muy especial porque es una noche antes del día de las madres porque puedes aprovechar para llevar a tu esposa y al día siguiente irte con tu mamá, o al revés llevas a tu mamá a mi concierto y al día siguiente estar con tu esposa”.

Coque se ha convertido en un clásico para celebrar las ocasiones especiales: “Uno no va caminando hacia dónde vas a dirigir tu carrera. Más bien el público es el que te va guiando y encontré en la música de la balada y la historia con la tele, un poquito más de la familia, y a eso le cantamos a las parejas, al amor, desamor”.



Dulce y Coque Muñiz / Redes sociales

Coque Muñiz presenta un show totalmente familiar en La maraka el 9 de mayo

“Yo soy un hombre muy afortunado de que el público después de tantos años sea tan amable de acompañarme porque sabe que se va a reír, que la va a pasar bien, que es un espectáculo bien montado, que tiene todas las características para compartir con la familia, que no va a haber sorpresas de algo que los vaya a hacer sentir incómodos, y eso ha sido un factor muy bueno para este tipo de celebraciones porque no sólo me invitan al día de la madre o el Año Nuevo, sino también el día del Amor y la Amistad, el día del padre”.

Repertorio del concierto de Coque Muñiz en La maraka, 9 de mayo

Jorge Muñiz nos contó de lo que será este show: “Llevamos una historia sobre las diferentes épocas cómo ha movido la música la historia de las parejas, y el público se va identificando conforme a la lista de canciones, llegando a un momento en que la gente se vuelve la protagonista porque se sabe todas. El público tiene una memoria musical increíble. Hay canciones que seguramente dejaron de escuchar hace 40 o 50 años, pero las tienen muy presente, desde los tríos hasta las canciones clásicas de los 70s, pasando por los 80s que fue la etapa dorada de las baladas con los grandes compositores como Manuel Jaen, Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón, y nuestros extraordinarios autores como José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Álvaro Carrillo”.

Finalizó diciéndonos: “Es un show tremendamente completo donde la gente recuerda cosas que iba viviendo en su casa. Esa es la magia de las canciones que evocan una nostalgia maravillosa”.

Jorge Muñiz estuvo en TVNotas en “El Mitangrit” con Horacio Villalobos.