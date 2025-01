¡Sí hay multa! Coque Muñiz revela la millonaria cantidad que pagó por equivocarse al cantar el Himno

Jorge “Coque” Muñiz es uno de los artistas más queridos de México, pero también es recordado por un error que le costó caro, tanto en críticas como en dinero.

Durante una entrevista reciente, el cantante reveló la millonaria cantidad que tuvo que pagar como multa por haberse equivocado al entonar el Himno Nacional en 1988, un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva y que lo marcó para siempre.

¿Qué pasa si un artista se equivoca al cantar el Himno Nacional Mexicano?

El Himno Nacional Mexicano es un símbolo patrio protegido por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. De acuerdo con su artículo 56 y 56 Quater, alterar la letra o la música del himno puede resultar en una multa de hasta 10 mil veces la unidad de medida y actualización o incluso un arresto de 36 horas. Esto subraya la importancia de interpretar este tema con respeto y precisión.

Aunque muchos artistas han cometido errores al cantar el himno, pocos han admitido haber recibido sanciones económicas. Sin embargo, Jorge “Coque” Muñiz es una excepción. El cantante, actor y conductor no solo confesó su equivocación, sino también reveló la millonaria suma que tuvo que desembolsar.

¡La multa millonaria que marcó a Coque Muñiz!

En 1988, durante una pelea de boxeo entre Jorge “el Maromero” Páez y José Mario López en la Plaza de Toros México, “Coque” Muñiz fue invitado a interpretar el Himno Nacional. Sin embargo, cambió el orden de las estrofas, lo que provocó abucheos inmediatos por parte del público.

“Cuando empiezo a cantarlo, yo empiezo a escuchar que me chiflan y dije: ‘¿Qué traen?’ No me di cuenta. Me equivoqué. Hice una estrofa por otra”, confesó el cantante en una entrevista para el programa En la cama con, conducido por el periodista español Alberto Peláez.

Lo peor ya había pasado, pero la consecuencia a su error fue una multa de un millón de pesos, de entonces, por la Secretaría de Gobernación. Aunque el monto era considerable, “Coque” asumió la responsabilidad de su error y se convirtió en el ejemplo más claro de las consecuencias de no interpretar correctamente el himno.

Coque Muñiz solo sabe una razón por la que un mexicano se equivoca al cantar el Himno

Han pasado casi cuatro décadas desde aquel incidente, pero el recuerdo sigue presente tanto para el público como para el propio artista. “Coque” Muñiz admite que ese error lo marcó de por vida. “El que se equivoca en el himno es por una razón: Pend.... Porque es tu obligación saberlo (el himno). Es tu profesión y equivocarte es un gran error. No existe excusa que te dé el perdón de la gente. Me equivoqué. Me equivoqué”, afirmó.

En tono de broma, también mencionó: “Cuando yo me vaya, seguramente dirán: ‘¿Quién crees que se murió? ¿Cuál? El gordito ese que se le olvidó el Himno Nacional’”.

Los artistas que también han cometido errores con el Himno Nacional

No es raro que figuras del medio artístico enfrenten críticas por su interpretación del Himno Nacional. Algunos ejemplos incluyen:

Ana Bárbara (2019): Durante un partido entre América y Cruz Azul, cambió la palabra “oliva” por “olivo”.

(2019): Durante un partido entre América y Cruz Azul, cambió la palabra “oliva” por “olivo”. Vicente Fernández (2011): En los Juegos Panamericanos, alteró “sienes de oliva” por “sienes querida”.

(2011): En los Juegos Panamericanos, alteró “sienes de oliva” por “sienes querida”. Julio Preciado (2009): En un evento de béisbol, cantó a un ritmo lento, mezcló estrofas y cambió la letra.

(2009): En un evento de béisbol, cantó a un ritmo lento, mezcló estrofas y cambió la letra. María León (2023): Modificó “por el dedo de Dios escribió" por “un soldado de Dios escribió".

(2023): Modificó “por el dedo de Dios escribió" por “un soldado de Dios escribió". Ángela Aguilar (2021): Durante una pelea de “Canelo” Álvarez, varió el tono y la velocidad del himno.

(2021): Durante una pelea de “Canelo” Álvarez, varió el tono y la velocidad del himno. Camila Fernández: Cambió “suelo” por “tierra” al cantar “profanar con su planta tu tierra” en lugar de “suelo”.

Pese a las críticas, no hay información confirmada sobre si estos artistas enfrentaron sanciones.

