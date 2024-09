Coque Muñiz admite que está arrepentido de haber participado en un proyecto de Televisa

El pasado jueves se estrenó un nuevo capítulo de ‘El mitangrit’ de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos. En esta ocasión, el invitado de lujo fue Jorge Muñiz, más conocido en el medio artístico como ‘Coque’ Muñiz.

Durante la plática, el icónico cantante reconoció estar arrepentido de haber participado en ‘¿Quién es la máscara?’, reality de Televisa.

Recordemos que Muñiz formó parte de este proyecto en 2023. Estuvo detrás de la identidad de ‘Balero’ y, pese al gran cariño que obtuvo del público, fue el tercer eliminado de esa temporada.

Coque Muñiz / Captura de pantalla

¿Por qué ‘Coque’ Muñiz se arrepiente de haber participado en el concurso?

El también actor le confesó a Horacio Villalobos que la experiencia en ‘¿Quién es la máscara?’ no fue agradable. Si bien no dio muchos detalles, dejó ver que aceptó el proyecto por “presión”, y no tanto por voluntad propia.

“No volvería nunca. (Fue una experiencia) muy desagradable. Muy triste. Me invitaron a concursar y, en el camino, acepté. Fue un poquito de presión” Coque Muñiz

Pese a todo, la celebridad llegó a pensar que el concurso le permitiría estar en otras producciones de la empresa. Sin embargo, por algún motivo, no fue así.

“Yo, con la ilusión de regresar a Televisa para tener otros proyectos. No se dieron y el manejo fue muy turbio. (Me sentí) usado”, expresó.

Además de su mal sabor de boca en ‘¿Quién es la máscara?’, Coque Muñiz abrió su corazón y contó todo acerca de su trayectoria profesional, así como de su vida personal. También platicó en exclusiva una gran noticia que le cambiará la vida ¿Quieres saber más? Da clic aquí o búscalo en tu plataforma favorita de pódcast.

Coque Muñiz / Captura de pantalla

‘El mitangrit de Horacio’ llegó para quedarse

‘El mitangrit de Horacio’ estrena un nuevo capítulo cada jueves a las 8:00 pm por el canal de YouTube de TVNotas y en tu plataforma favorita de pódcast. Ha tenido a Rocío Banquells, Ana Martin, Alfredo Adame, Juan Osorio, Mariana Seoane, Toño Mauri, María San Felipe y otros cantantes, actores e influencers de distintas edades y para todos los gustos.

En este espacio, Horario Villalobos conversa con los invitados de manera divertida y sin filtros. Nos cuentan todos sus secretos. ¡No te lo puedes perder!

