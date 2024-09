Potro sí se molestó al salir del reality; en su lugar debió irse “Sian, porque quién chin… es”

Luis “Potro” Caballero fue el tercer eliminado de La casa de los famosos México el 11 de agosto. Su salida se dio en la semana en la que todos los habitantes de ‘La casa’ fueron nominados para la eliminación después de que se les sorprendiera en un complot para las votaciones, algo prohibido según las reglas del programa.

Este incidente llevó a que el público tuviera que decidir entre los 13 nominados, lo que resultó en la eliminación de “Potro”.

En las primeras entrevistas del exacashore aseguró sentirse sorprendido pues nunca pensó ser uno de los primeros en salir de la casa y aunque su estancia fue corta, el conductor mostró estar en paz con su desempeño y decidido a seguir adelante con optimismo.

“Se acabó la ansiedad de estar pensando en estrategias, pensando por dónde atacar dentro de La casa. Yo no soy una persona que ataca con puntos débiles ni golpes bajos. Entonces, creo que di un buen ejemplo de quién soy”. Potro Caballero

Sin embargo, una nueva entrevista revelaría que ‘Potro’ sí se enojó por su salida y hasta dio el nombre de quien debería haber salido en su lugar.

Potro es el tercer eliminado / Instagram: @luispotrocaballero

“Potro” Caballero sí se molestó cuando le tocó salir del reality y asegura que en su lugar debió salir Sian

En una entrevista cargada de revelaciones, Luis “Potro” Caballero destapó los sentimientos que lo invadieron tras su salida de “La casa de los famosos México”.

Durante su visita al canal de YouTube de Jorge “el Burro” Van Rankin, “Potro” también compartió su visión sobre las estrategias para sobrevivir en un reality show como este. Según él, es fundamental mantener un perfil bajo y evitar conflictos directos para no convertirse en blanco de las nominaciones.

“En este tipo de cosas, tienes que ser lo más gris y pasar lo más desapercibido para que no te nominen; a mí nadie me nominó nunca. Fui el efecto colateral de un complot”, afirmó.

Aunque disfrutó de su experiencia en el programa, Caballero aseguró que no volvería a participar en un reality de este tipo.“No, no entraría ni ma…, no es mi esencia romperles la mad… porque eso lo hubiera hecho hace 5 años”.

El articipante de realities reveló que se sintió muy molesto cuando fue el eliminado “Salí encab… porque no pensé que iba a ser yo el expulsado” y que esperaba que Sian fuera la siguiente en abandonar el programa: “Sian, porque quién chin… es”.

Burro preguntó qué hacía Sian y el también exacadémico se limitó a decir que novelas y al desconocer cuáles solo comenzaron a reírse y a cambiar de tema.

‘Potro’ se sintió traicionado por Gomita y Ricardo

Durante la misma charla, el influencer confesó que se sintió traicionado por algunos de sus compañeros, a quienes consideraba amigos.

Caballero expresó su molestia con las críticas que recibió por parte de Ricardo Peralta y Gomita después de su eliminación. “Pensaba que eran mis chiles, y pend… yo”, lamentó el exhabitante de LCDLFMX, quien aseguró que ya conocía a Gomita de otros programas y decidió darle una oportunidad.

“Ya conocía a Gomita por estar en el Hotel VIP. Ya sabía cómo era y le quise dar el beneficio de la duda”. Luis ‘Potro’ Caballero

Hasta ahora Gomita y Ricardo Peralta no se han pronunciado al respecto.

Potro estaba “incrédulo” ante su salida de La casa de los famosos México, revela Maryfer Centeno

Recordemos que la salida de Potro causó grandes reacciones en el público y en él, pues nadie se imaginó que saldría tan rápido y su casa al salir lo dijo todo. Por eso la grafóloga Maryfer Centeno, analizó el lenguaje corporal del influencer cuando salió y aseguró que denotaba mucha incredulidad.

“El rostro de Potro... No se lo esperaba. El rostro de sorpresa es el que dura menos tiempo, pero aquí no solamente era sorpresa. Era incredulidad”, dijo la grafóloga.

En palabras de la experta, el creador de contenido intentó mantener la calma en todo momento, pese a la evidente incomodidad que sentía al saber que era el tercer eliminado de la casa: “Ahora, quiero que veas cómo al final trata de sonreír, de mantenerse en control, de mantener su personaje”, indicó.

Asimismo, admitió que también para ella fue una sorpresa ver que él era el eliminado: “Yo hubiera pensado que iba a salir Agustín o Sian. El Potro pensé que tenía más posibilidades de quedarse, pero tal vez sus seguidores se confiaron”, expresó