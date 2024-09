Gaby Ramírez, conductora de Enamorándonos, fue novia de Adrián Marcelo y se habría negado a casarse con él

La reciente salida de Adrián Marcelo de ‘La casa de los famosos México’ reavivó el interés en su vida personal, por lo que recordaron su relación con la conductora Gaby Ramírez.

Gaby Ramírez, conocida actualmente por ser conductora del programa ‘Enamorándonos’, se convirtió en el centro de atención tras la controversia en torno a Adrián Marcelo.

La relación entre ambos, que sucedió cuando ambos trabajaban en Multimedios en Monterrey, pero habrían acabado mal cuando ella no habría querido casarse con él.

La ruptura, que ocurrió hace cerca de ocho años, coincidió con un período en que Gaby Ramírez alcanzaba popularidad como parte del elenco de ‘Las meseritas’ en el programa ‘Acábatelo’ con Mario Bezares. Durante ese tiempo, Adrián Marcelo y Gaby Ramírez comenzaron un romance que, a pesar de prosperar, encontró obstáculos cuando ella se negó a casarse.

¿Por qué Gaby Ramírez no se casó con Adrián Marcelo?

En una ocasión en el programa ‘SNSerio’, Adrián Marcelo reveló que la verdadera razón detrás de la ruptura fue su reencuentro con sentimientos por su exnovia, Karina Puente, quien actualmente es su esposa.

Marcelo confesó que, tras un período de reflexión durante un viaje, se dio cuenta de que todavía tenía sentimientos por ella, lo que finalmente llevó a la decisión de no seguir adelante con la propuesta de matrimonio a Gaby.

“Hubo una temporada en la que yo no tenía novia y ella no tenía novio. Salimos un rato en plan de amigos y no tan amigos, así como de esas veces que no son tan amigos, pero sí eres amigo, entonces... pues lo intentamos. Después, me fui de viaje y en ese examen de reflexión, vi que tenía sentimientos por mi expareja”, explicó Adrián.

Adrián Marcelo y Gaby Ramírez tomaron caminos separados

Hoy en día, Adrián Marcelo está casado con Karina Puente, quien recientemente lo ha defendido por su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Por otro lado, Gaby Ramírez ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida amorosa desde su ruptura con Marcelo, prefiriendo no hablar abiertamente sobre su situación actual, aunque sí tuvo una relación con el actor Markín López de ‘Vecinos’ misma que terminó y ahora él está con la conductora Alex Garza.

