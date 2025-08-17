Gala Montes vs Alana Flores: Influencer reacciona a petición de Adrián Marcelo: “Le voy a dar para llevar”

En medio de las expectativas por su pelea con Gala Montes en el ‘Supernova orígenes’, Alana Flores responde a la controversial petición que le hizo Adrián Marcelo con relación a su enfrentamiento contra la actriz, ¿será que al final sí lo invitará al evento?

Alana Flores / Redes sociales

¿Cuál fue la petición que Adrián Marcelo le hizo a Alana Flores sobre su pelea vs Gala Montes?

Luego de que Alana Flores admitiera que Gala Montes la habría “sacado de sus casillas” en la conferencia de prensa que se realizó hace algunos días, Adrián Marcelo, con su particular estilo, le pidió que le diera una “chin…” a la actriz y le demostrara lo que puede hacer una mujer “que sí tuvo amor de sus padres”.

“Haz lo que sabes y ponle una chin..., para que no le queden ganas de abrir el hoci.. NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana” Adrián Marcelo

Como era de esperarse, el comentario del regiomontano causó muchas opiniones divididas. Si bien algunos apoyaron su postura, otros lo criticaron por su “misoginia” y le suplicaron que ya superara ‘La casa de los famosos México 2024’.

Recordemos que la enemistad entre Adrián Marcelo y Gala Montes comentó justamente en la segunda temporada de ‘La casa’. Los famosos protagonizaron varias peleas en los que él la acusaba de “fingir su depresión”, mientras que ella lo tachaba de ser un violentador.

Pese a que ya ha pasado un año desde esa edición del reality, Marcelo continúa despotricando contra Gala y hasta ha admitido que aún no supera el tema debido a las críticas que ha recibido, según él, por culpa de la actriz.

Debido a esto, Adrián se mostró más que emocionado ante la aparente invitación que le habría hecho Alana para que la acompañara en la pelea con Gala.

Adrián Marcelo y Alana en X / Redes sociales y Canva

¿Adrián Marcelo acompañará a Alana en su pelea con Gala Montes en el ‘Supernova orígenes’?

Hace unas horas, Alana Flores tuvo una última conferencia de prensa antes de su pelea con Gala Montes en el ‘Supernova orígenes’. Durante la conversación, dejó claro que no era amiga de Adrián Marcelo y que la invitación que le hizo solo fue una especie de broma.

No obstante, se dijo muy molesta por la actitud reciente de Gala Montes, quien, según ella, se ha mostrado bastante hostil y hasta ha sacado a colación temas no relacionados con el enfrentamiento, como las fotos íntimas que le crearon con Inteligencia Artificial.

Por ello, le prometió a su público, incluyendo a Adrián Marcelo, que obtendría el triunfo y le daría “hasta para llevar” a la intérprete de ‘Tácara’.

Alana Flores “Lo que está mal es defenderse atacando a alguien más. No me parece correcto. Sin embargo, lo que dijo Gala no me parece correcto… Me disculpé con ella por haber llegado a hacer un comentario sarcástico como de que invitaría a Adrián a entrar conmigo (en el ring)... Me siento decepcionada (de su actitud)... No me meto, son temas de ellos. Sin embargo, lo que yo creo es que le voy a dar para llevar. Es lo que pienso. Lo que tengan ellos dos, no es cosa mía”.

Para finalizar con el asunto, dijo que, si bien no podrían ser amigas, está dispuesta a tener una buena relación con Gala, siempre y cuando esta tenga la “disposición de estar bien”.

¿Cómo reaccionó Gala Montes a las declaraciones de Alana Flores sobre Adrián Marcelo?

Gala Montes también tuvo un encuentro con la prensa y se le cuestionó sobre lo dicho por Alana Flores ante la petición de Adrián Marcelo. La actriz aseguró que la influencer sí es amiga de Marcelo, siendo esa la razón por la que “la ataca tanto mediáticamente”.

“Solo me reconfirma que ella es amiga de él. Pues nada, que ya me supere. Ya fue un año de ‘La casa’, ya le hicimos game over”, resaltó.

También aprovechó para dejar claro que no iniciará un proceso legal contra Adrián, ya que no le interesa lo que este pueda decir sobre ella y no desea darle más importancia al asunto.

¿A qué hora comienza y dónde ver la pelea de Gala Montes vs. Alana Flores?

Gala Montes y Alana Flores se entrentarán en el ‘Supernova orígenes’, que se realizará este 17 de agosto, a partir de las 5 pm., en el Palacio de los deportes de la CDMX.

Siendo la pelea principal, se estima que la confrontación entre las celebridades se dará entre las 9 y 10 pm. Se podrá ver completamente en vivo a través de Azteca 7, Twitch, YouTube y Facebook. También estará disponible en salas de cine y la plataforma de paga DANZ.

Estas son las peleas previas que habrá antes del evento principal:

Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

Westcol vs Mario Bautista

Mercedes Roa vs Milica

Luis “Pride” Escudero vs Shelao.

