¿Adrián Marcelo tiene un perfil psicópata o sociópata? El exparticipante de LCDLFMX responde

Adrián Marcelo abordó las dudas sobre si podría ser considerado psicópata o sociópata luego de que ese debate surgió tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024, donde ciertas de sus actitudes dentro del reality show llevaron a que algunos espectadores interpretaran su comportamiento de esa manera, por lo que decidió aclarar el contexto y explicar de dónde provienen esas percepciones que circulan sobre su personalidad.

Adrián Marcelo reacciona a quienes lo llaman psicópata. / Foto: Redes sociales

¿Adrián Marcelo es psicópata? El influencer habla tras las dudas sobre su comportamiento

Adrián Marcelo explicó de manera directa cómo interpreta las etiquetas que surgieron alrededor de su personalidad después de su presencia mediática en La casa de los famosos México 2024, donde tuvo diversos conflictos con la actriz Gala Montes.

El conductor señaló que la palabra “psicópata” le parece desproporcionada para describirlo, pues, según dijo durante una entrevista con Pxrno Política, “la palabra psicópata es muy fuerte y llamarle psicópata a alguien me parece que es fuertísimo, al mismo nivel de llamarle asesino a alguien”.

Añadió que, desde su perspectiva, un psicópata “realmente no tiene una moral construida”, algo que él no identifica en sí mismo porque, asegura, “tengo un nivel de empatía que me hace sufrir por otros y gozar por otros”. En su reflexión, Adrián Marcelo consideró que, si alguna etiqueta pudiera acercarse más a su forma de ser, sería la de sociópata.

Adrián Marcelo dijo que llamar a alguien psicópata es “fuertísimo” y detalló cuáles son los comportamientos que sí observa en su persona. / Foto: Redes sociales

Adrián Marcelo explica por qué cree que encajaría más en un perfil sociópata

El influencer de Nuevo León destacó que “un sociópata podría encajar más en un perfil así, un sociópata tiene capacidades como las que creo tener desarrolladas. Un poder de manipulación, son carismáticos”, comentó, agregando que este tipo de perfil también tiende a perseguir objetivos ligados a la egolatría.

“Un sociópata tiene ciertos objetivos para seguir aumentando su egolatría y narcisismo y que él siga siendo el centro de toda conversación; hay algo de eso en mí y considero que este medio necesita ese tipo de personas”, reiteró el creador de contenido.

Adrián Marcelo, exparticipante de La casa de los famosos México 2024, también habló sobre cómo asume su personalidad en un entorno público. “Acepto y abrazo que no soy una persona tan normal y creo que se me nota”, señaló, mencionando aspectos cotidianos como sus uñas cortas, su ansiedad o su constante movimiento.

Para él, esa transparencia es lo que lo mantiene dispuesto a responder preguntas complejas: “Esto es lo que soy y creo que esa transparencia es lo que me hace estar aquí contigo contestando preguntas que no son tan sencillas”.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre ser visto como psicópata o sociópata? / Foto: Redes sociales

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo, nacido el 6 de abril de 1990, se ha consolidado como una de las figuras más polémicas y comentadas de la televisión mexicana, además es licenciado en Psicología por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Con su ingreso como habitante de La casa de los famosos México 2, el conductor volvió al centro de la conversación pública. Su camino comenzó en redes sociales, donde ganó notoriedad con videos humorísticos en la extinta plataforma Vine. A partir de ahí, dio el salto a la televisión regiomontana y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Multimedios, participando en programas como SNSerio y Adrián Marcelo Presenta, espacios que reforzaron su estilo directo y confrontativo.

Adrián Marcelo protagonizó algunos de los momentos más tensos de La casa de los famosos México, especialmente por las fuertes peleas que sostuvo con Gala Montes. La rivalidad entre ambos marcó buena parte del programa y continuó fuera del reality show, donde él ha reiterado en varias ocasiones sus críticas hacia la actriz. Adrián llegó a señalar que Gala es una “falsa feminista” y que se vale de sus “problemas mentales” para mantenerse relevante dentro y fuera del programa.

Las declaraciones escalaron aún más cuando Adrián Marcelo afirmó que Gala había “inventado” su depresión, comentario que generó debate entre seguidores del reality y que él relacionó con el hecho de que la actriz llegara al tercer lugar de la competencia. Estos señalamientos reforzaron su imagen como uno de los participantes más controversiales de la temporada, manteniéndolo en conversación constante en redes y medios.

