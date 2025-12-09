Influencers protagonizan pelea a golpes en pleno concierto y los tienen que separar: así fue el momento VIDEO

Hace algunos meses, Rey grupero y Alfredo Adame protagonizaron una discusión y en una transmisión en vivo, lugar que dio pié a una serie de insultos que terminaron hasta con amenazas.

La noche del 7 de diciembre, lo que debía ser una celebración elegante terminó convertida en un escándalo viral. Durante la llamada “Gala épica”, realizada en un famoso teatro, fueron dos los influencer los que protagonizaron una pelea que indignó a unos, pero divirtió a muchos otros en redes sociales. El evento fue organizado por un importante creador de contenido, con el fin de festejar el éxito de su pódcast. ¿Quiénes se pelearon a golpes?

¿Qué influencers se pelearon durante un evento de creadores de contenido?

El Teatro Mori de Santiago de Chile fue escenario de uno de los momentos más impresionantes del año, pues los influencers René Puente y Papi Micky protagonizaron una riña en pleno evento, y dejaron un momento que rápidamente se volvió viral.

El evento, organizado por el creador de contenido Iván Martínez para festejar el éxito de su podcast Influencers Callejeros, reunió a decenas de figuras del entorno digital, humoristas y artistas como Ariel Osses, Max Collao y Lelo. Sin embargo, ningún número artístico fue más comentado que el inesperado “combate” entre los dos creadores.

Como ocurre con cada polémica protagonizada por figuras de internet, la discusión no tardó en polarizarse. Mientras algunos internautas se mostraron divertidos por lo ocurrido, comparándolo con “un episodio de reality show”, otros cuestionaron el comportamiento de Puente y de Papi Micky, señalando la responsabilidad pública que tienen como creadores de contenido con audiencias mayoritariamente jóvenes.

René Puente y Papi Micky protagonizan pelea / Redes sociales y canva

¿Cómo fue la pelea entre los influencer René Puente y Papi Micky?

Según los videos difundidos en Instagram y X, la pelea surgió en un momento en que nada hacía presagiar tensión. El cantante ‘el Maniako’ interpretaba en vivo su ya popular cover de “Así fue”, mientras los asistentes disfrutaban de la presentación al pie del escenario. Fue entonces cuando, aparentemente sin previo aviso, Papi Micky golpeó en la cabeza a René Puente, generando la primera chispa de la confrontación.

Testigos señalan que la reacción de René fue inmediata, lo que provocó un intercambio verbal que rápidamente escaló. En cuestión de segundos, la atmósfera festiva se transformó en un ambiente tenso. ‘El Maniako’, visiblemente sorprendido, detuvo su interpretación mientras los asistentes sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Ese gesto dio pie a los videos que poco después inundaron las redes, convirtiendo la gala en tendencia.

Si el golpe inicial ya había encendido los ánimos, la situación se volvió aún más peligrosa cuando Papi Micky tomó una botella con aparente intención de usarla como arma contra René Puente.

Afortunadamente, varios asistentes intervinieron de inmediato, logrando separar a ambos influencers antes de que la botella fuera utilizada. La seguridad del evento también se acercó para contener la situación, aunque para muchos internautas la reacción fue tardía.

¿Quién es el influencer René Puente?

René Puente es un creador de contenido chileno que ha ganado presencia en redes sociales gracias a su participación constante en transmisiones en vivo, colaboraciones con otros influencers y apariciones en eventos del ámbito digital.

Su estilo suele combinar humor, comentarios espontáneos y una actitud desenfadada que le ha permitido construir una audiencia fiel dentro de plataformas como Instagram, TikTok y transmisiones en streaming.

En los últimos años, René ha aparecido en distintos podcasts y programas online como invitado, lo que ha aumentado su visibilidad y lo ha posicionado como una figura reconocible dentro del ecosistema chileno de creadores.

René Puente, influencer que se peleó / Redes sociales

¿Quién es Papi Micky, influencer que se peleó?

Papi Micky es un influencer y figura del entretenimiento digital que ha construido su presencia principalmente a través de videos cortos, humorísticos y cargados de energía. Su contenido suele incluir reacciones, sketches, transmisiones en vivo y momentos cotidianos que comparte con una comunidad en crecimiento.

Papi Micky también ha sido parte de distintas dinámicas comunitarias dentro del contenido callejero, lo que lo ha convertido en un personaje recurrente en videos virales y clips que circulan en TikTok, Instagram y X.

