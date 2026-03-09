Influencer mexicana es víctima de violento asalto en su casa; fue amarrada y golpeada; “Me tocaron” VIDEO

Han pasado tres semanas del asalto que sufrió la abuelita influencer, Mónica Eugenia Mancini, en su propio hogar. La señora de 82 años mostró los vídeos en sus redes sociales y rápidamente generaron molestia.

Una famosa influencer mexicana conocida en redes sociales por compartir contenido relacionado a estilo de vida y bienestar, denunció recientemente haber sido víctima de un violento asalto en su propia casa. Según lo señalado, los hechos ocurrieron el pasado 6 de marzo. ¿Qué relató la creadora de contenido?

Pixabay

¿Qué influencer mexicana denunció haber sido víctima de un violento asalto?

Evelyn Villa, conocida actualmente en TikTok por compartir consejos y blogs sobre su vida diaria, y que actualmente cuenta con más de 90 mil seguidores, denunció un violento asalto en la comodidad de su hogar.

El hecho ha causado preocupación en sus fans y seguidores, quienes también exigen se haga justicia, ya que algunos señalan “pudo ser algo directo”.

El momento ha quedado grabado, ya que su domicilio cuenta con cámaras de seguridad, mismas que captaron a los responsables del hecho y pide ayuda para poder ubicarlos. ¿Cómo fue?

Te puede interesar: Asesinan a famosa influencer que viajaba con su novio en auto: Un asalto habría salido mal, ¿quién era?

Evelyn Villa, influencer asaltada / IG: villa_ev_

¿Cómo fue el asalto que sufrió la influencer mexicana Evelyn Villa?

De acuerdo con el relato de Evelyn Villa, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:40 de la mañana, cuando regresaba a su domicilio después de dejar a su hijo en la escuela.

Según explicó, en el momento en que intentaba cerrar el portón de su casa, un hombre se acercó repentinamente y se metió por la fuerza al inmueble.

“ Me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó ”, narró la influencer.

La situación se tornó aún más grave cuando el agresor abrió el portón y permitió la entrada de otros tres hombres, quienes también participaron en el asalto. Villa relató que el primer sujeto la volvió a sujetar del cuello y la arrastró hacia el interior de la casa: “ Me arrastró hacia adentro en donde dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas ”, explicó Villa.

Una vez dentro del domicilio, los hombres comenzaron a someterla mientras buscaban objetos de valor.

Todo esto ocurrió mientras me robaban todo lo que tenía de valor, todos mis ahorros, todas mis joyas. Evelyn Villa

La influencer relató que gritaba desesperadamente pidiendo ayuda, pero los agresores respondieron con intimidaciones cada vez más fuertes. Incluso, afirmó que los sujetos dijeron tener información sobre su hijo.

Lee: YosStop denuncia que vivió un asalto en vacaciones y revela modus operandi: “Nos turistearon”

¿Quién es Evelyn Villa y qué contenido hace en redes sociales?

Evelyn Villa se describe en sus redes sociales como influencer de estilo de vida y nutricionista, además de empresaria.

De acuerdo con la información que comparte en las diferentes plataformas digitales, es propietaria de clínicas de belleza en el Estado de México.

En Instagram, donde comparte contenido sobre bienestar, salud y emprendimiento, cuenta con más de 30 mil seguidores, mientras que en TikTok ya supera los 90 mil.

Checa: Influencer mexicano sufre robo en la casa de “Betty la fea” y queda grabado: VIDEO