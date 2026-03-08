Marcela Mistral destapa recuerdos con Poncho de Nigris: ¡El antes y el después en FOTOS!

Marcela Mistral compartió en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas de los primeros años de su relación con Poncho de Nigris, imágenes que muestran cómo lucían cuando comenzaban su historia juntos, ¿cómo lucían antes? Te contamos los detalles.

Fotos inéditas de Marcela Mistral y Poncho de Nigris muestran su evolución en pareja. / IG: @ponchodenigris

¿Cómo empezó la relación de Marcela Mistral y Poncho de Nigris?

Marcela Mistral ha contado que su primer encuentro con Poncho de Nigris ocurrió cuando ella era adolescente y lo veía como un hombre inalcanzable. En ese momento, trabajaba en un centro nocturno realizando distintas tareas. “Yo ya andaba vendiendo los paquetes, haciendo promoción, barriendo la alfombra, contestando el teléfono y limpiando el baño”, recordó Mistral al hablar de esa etapa en la que, según dijo, ganaba 800 pesos quincenales.

Con el paso del tiempo, ambos coincidieron nuevamente dentro del medio artístico. Años después de aquel primer acercamiento, comenzaron una relación que se consolidó y avanzó hasta el matrimonio en noviembre de 2015. Desde entonces han compartido distintos momentos de su vida personal y profesional.

La pareja tiene tres hijos y mantiene una presencia constante en redes sociales y proyectos públicos. En diversas ocasiones han surgido rumores sobre posibles rupturas, versiones que ambos han desmentido de manera reiterada, asegurando que continúan juntos.

Marcela Mistral revive recuerdos con Poncho de Nigris en imágenes del pasado. / Redes sociales

¿Como lucían antes Marcela Mistral y Poncho de Nigris?

Marcela Mistral compartió un video en sus redes sociales para felicitar a Poncho de Nigris por su cumpleaños número 50. En la publicación reunió fotografías y fragmentos de distintos momentos de su relación, desde los primeros años juntos hasta la etapa actual, en la que aparecen acompañados por sus tres hijos.

En las primeras imágenes se les observa en eventos nocturnos y reuniones sociales, posando frente a la cámara cuando comenzaban su historia. Él aparece con el rostro afeitado y un estilo distinto al que muestra en años posteriores, mientras ella luce el cabello más claro y largo. Las fotografías reflejan encuentros en foros, celebraciones y salidas en pareja.

Conforme avanza el video, las escenas cambian a viajes, celebraciones familiares y cumpleaños compartidos. En algunas tomas más recientes, De Nigris aparece con barba y un look diferente al de sus primeras fotos juntos. También se integran imágenes en casa y en actividades cotidianas, donde ya se les ve acompañados por sus tres hijos, en reuniones y festejos.

El video cierra con postales actuales en las que la familia posa unida, marcando el paso del tiempo desde que comenzaron su relación hasta esta nueva etapa. En el mensaje que acompaña la publicación, Mistral celebró el medio siglo de vida de De Nigris y recordó los años que han compartido juntos.

De los primeros años a la familia actual: Marcela Mistral publica fotos con Poncho de Nigris. / Redes sociales

¿Quién es Marcela Mistral?

Marcela Mistral es una presentadora de programas de televisión nacida el 23 de enero de 1989 en México, bajo el signo de Acuario. Actualmente tiene 37 años de edad y ha desarrollado su carrera en la conducción y en el ámbito digital. En 2015 se convirtió en co-conductora del programa Poncho en Domingo en Multimedios, luego de haber trabajado previamente como conductora en Televisa.

Antes de incursionar de lleno en los medios de comunicación, estudió Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de su faceta en televisión, en 2017 lanzó su primer álbum titulado Basta. Con el paso de los años también consolidó presencia en plataformas digitales, donde comparte contenido relacionado con moda y estilo de vida.

En redes sociales publica de manera constante momentos de su vida personal, familiar y profesional. Su cuenta de Instagram, donde lleva un diario de atuendos, suma millones de seguidores. En el ámbito personal, se casó con Alfonso De Nigris en 2015 y es madre de tres hijos, con quienes también comparte distintas etapas y actividades cotidianas a través de sus plataformas.

