Poncho de Nigris asegura que nunca afirmó tener una relación con Angélica Vale ¿no le gustó que lo negaran?

En el reality de Secretos de pareja, Poncho de Nigris reveló que años atrás tuvo un “encuentro romántico” con Angélica Vale, cuando ella protagonizaba La fea más bella. Ahora, el propio Poncho de Nigris decidió salir a aclarar la situación después de que la actriz negara públicamente cualquier relación sentimental con él. Según el regiomontano, sus palabras fueron malinterpretadas y jamás afirmó haber tenido un noviazgo con la actriz.

Mira: Poncho de Nigris: Filtran la supuesta enfermedad incurable que le diagnosticaron por “promiscuo”

Poncho de Nigris reacciona al divorcio de su ex Angélica Vale. / Instagram

¿Poncho de Nigris y Angélica Vale fueron novios? Él lo aclara con una frase contundente

Poncho de Nigris desmintió tajante cualquier romance con Angélica Vale. El conductor e influencer recalcó que jamás dijo que “anduvieron” y que lo único que existió fue un beso, un encuentro casual del pasado que se quedó como anécdota.

“Yo nunca dije que anduvimos; ahí está bien claro en el reality que digo: ‘Me la encontré una vez y nos besamos’, cuando estaba en ‘Solo para mujeres’ y ella en ‘La fea más bella’”. Poncho de Nigris

Lee: Marcela Mistral destapa recuerdos con Poncho de Nigris: ¡El antes y el después en FOTOS!

¿Por qué Angélica Vale negó cualquier romance con Poncho de Nigris?

El origen está en una anécdota que Poncho de Nigris contó dentro de un programa/reality de Canela TV, donde mencionó que había besado a Angélica Vale durante una salida nocturna. Esa confesión ligera se interpretó por algunos como una insinuación de romance, y de ahí se encendió la conversación.

La controversia tomó fuerza cuando Angélica Vale reaccionó públicamente y negó haber tenido una relación con Poncho de Nigris, lo que generó más curiosidad entre el público.

A raíz de esas declaraciones, muchos interpretaron que el conductor había exagerado o inventado la historia, lo que provocó que él saliera nuevamente a explicar su versión para evitar que el tema creciera más.

De acuerdo con Poncho, nunca quiso generar una polémica ni crear una narrativa romántica entre ambos. Incluso, aseguró que guarda respeto por la actriz y que no desea que el tema se convierta en un conflicto mediático.

“Le mando todo mi respeto y todo mi cariño. No quiero entrar en polémica; solo era un secreto que tenía guardado por ahí” Poncho de Nigris

Mira: ¿Mamá de Poncho de Nigris en peligro? Doña Lety denuncia a influencer; ¡asegura que la están “amenazando”!

Angélica Vale

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre los comentarios de Angélica Vale del show “Solo para mujeres”?

Además de aclarar la historia del beso, Poncho de Nigris también aprovechó para responder a algunos comentarios que Angélica Vale habría hecho sobre los integrantes del espectáculo “Solo para mujeres”, famoso show de strippers que fue muy popular a principios de los años 2000.

El conductor recordó que en aquel tiempo él participaba como bailarín en ese proyecto, y confesó que siempre admiró a la actriz por su trayectoria. No obstante, aseguró que le sorprendieron ciertas declaraciones que ella habría hecho respecto a los integrantes del show pues Ángela fue tajante al decir:

“Nada que ver... Mi mamá creo que ni se enteró. Sí, Poncho anduvo un tiempecito detrás de mí; pero que diga la verdad, a mí sí me dio cosita andar con un wey de ‘Sólo para mujeres’. Me cae muy bien, pero que no me ande metiendo en rollos con su mujer, ¿cómo ahorita, que ya pasaron 25 años de ese estúpido coqueteo que llegamos a tener?” Angélica Vale

A esto Poncho respondió: “La admiraba como actriz y me parecieron muy despectivos los comentarios que hizo respecto a los strippers de ‘Solo para mujeres’”, finalizó.

Hasta ahora, Angélica Vale no ha dado declaraciones al respecto, pues atraviesa su escandaloso divorcio con Otto Padrón. Por su parte, Poncho de Nigris se enfoca en su gran proyecto Ring Royale, la pelea viral que dará cita a famosos como Abelito, Aldo de Nigris y Nicolla Porcella para pelear tras las cuerdas.