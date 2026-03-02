¿Mamá de Poncho de Nigris en peligro? Doña Lety denuncia a influencer; ¡asegura que la están “amenazando”!

Doña Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, causó preocupación tras darse a conocer que está procediendo legalmente contra ‘el Parce Regio’, un influencer que se dice haber sido amigo de Poncho, pues, según sus palabras, este hombre no solo ha “invadido su privacidad”, sino que también la hace sentir “amenazada”.

Poncho de Nigris y su mamá / Redes sociales

¿Quién es ‘el Parce Regio’ y cuál es su relación con la familia De Nigris?

‘El Parce Regio’, de quien hasta el momento se desconoce su nombre real, es un creador de contenido que, en reiteradas ocasiones, ha hablado mal de Poncho de Nigris y su familia. Y es que, según él, al haber sido amigo del conductor, le sabe muchos “secretos”.

En su momento, llegó a decir que, supuestamente, Poncho tenía encuentros íntimos con hombres a cambio de dinero. Incluso afirmó que muchas de sus apariciones en televisión habían sido gracias a los “favores” que les hacía.

“Esto es una probadita de todo lo que se… si quieren, nos vamos más atrás cuando andábamos en preparatoria”, expresó. Cada cierto tiempo, este hombre comparte videos en TikTok ventilando presuntos secretos oscuros de los De Nigris que incluyen desde delitos hasta supuestas enfermedades.

Por supuesto, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2023’ no se quedó callado y dejó claro que no le interesa nada de lo que tenga que decir una persona que, supuestamente, trabajaría “vendiendo su cuerpo”.

“Un pros… desconocido hablando de mí, como siempre, cuando estás en buen momento, salen los perdedores a demeritar el éxito de alguien. Por fa, si van a hablar de mí, que sea con pruebas. Ya tengo muchos años en esto y me cuesta mucho entender cómo no sacan pruebas. Gracias”, afirmó.

El Parce Regio / Redes sociales

¿Qué está pasando entre la mamá de Poncho de Nigris y ‘el Parce Regio’?

A finales de 2025, ‘el Parce Regio’ contó que iba a demandar a doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, por presuntamente haber filtrado sus datos personales. De acuerdo con su versión, varios seguidores le informaron que, supuestamente, la señora subió una publicación a Instagram exponiendo su número y dirección. Dicho post habría sido borrado a los pocos minutos.

En entrevista para Javier Ceriani, el tiktoker se dijo muy molesto por esta situación. Aseguró que la supuesta acción provocó que mucha gente comenzara a acosarlo y hasta “aventarle huevos a su casa”.

“Tal vez a la señora se le hizo fácil como para intimidarme. Yo no tengo miedo, simplemente yo sí quiero hacer público esto porque no podemos permitir que la gente que tenga influencias o que sienta que tiene poder haga este tipo de vainas, ¿me explico?”, indicó en ese entonces.

En aquella ocasión, exigió una disculpa pública y dijo que, presuntamente, Poncho también planeaba tomar acciones legales en su contra. No se volvió a mencionar este tema, por lo que no se sabe si el presunto examigo sí cumplió con su promesa o en qué resultó todo esto.

Poncho de Nigris y su mamá / Redes sociales

¿’El Parce Regio’ amenazó a la mamá de Poncho de Nigris?

Durante la emisión más reciente de su canal en YouTube, el periodista Javier Ceriani pudo enlazar una llamada con doña Leticia Guajardo, también conocida como doña Alegría, quien se encontraba a punto de entrar al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), en Monterrey, junto con su abogado, Gerardo Rincón, para entablar una denuncia contra ‘el Parce Regio’.

La mamá de Poncho de Nigris contó, sin dar muchos detalles, que el hombre había “invadido su privacidad” y “faltado al respeto” en muchas ocasiones, por lo que ha decidido “ponerle un alto”.

“Es que ya es demasiado. Nosotros somos adultos mayores. Están metiéndose en nuestra casa, o sea, usurpando nuestra tranquilidad. No es justo; te da miedo ya. Hay personas que están mal de la cabeza, inventan demasiadas cosas y pues no me gustó todo lo que habló de mí. Nunca lo he visto en mi vida. Es más, yo salía con mi camioneta y él estaba grabándome; ni cuenta me di”. Mamá de Poncho de Nigris

Por su parte, Rincón comentó que se esperan medidas de protección, incluyendo una “orden de restricción”, dejando abierta la posibilidad de que el influencer pueda ser acusado formalmente de algún delito.

Abogado Gerardo Rincón “Vamos a pedir las medidas de protección y las denuncias respectivas de los delitos que llegue a adjuntar este individuo porque ha invadido la privacidad de personas de la tercera edad, aparte de los comentarios que ha hecho obscenos y agraviando a esta familia… Estamos solicitando una orden de protección para la señora Leticia Guajardo por el motivo de que se siente muy amenazada. Incluso ha entrado a negocios y a su misma propiedad. Además de esto, más integrantes de la familia se presentarán.”

Al retomar la palabra, doña Lety sentenció: “Empezaron a pasar cosas en la casa y me di cuenta por las personas que me mandaban todos los en vivos que hacía. Dije: ‘No, esto ya se salió de control’. Se metió a ver los departamentos. Vamos a actuar para no tener problemas”.

Hasta el momento, ‘el Parce Regio’ no se ha pronunciado ante este asunto. Según Rincón, apenas se está interponiendo la querella, por lo que más tarde dará a conocer si el hombre ya fue notificado.

