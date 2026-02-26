Sandra Echeverría denuncia fraude por más de 2 mil millones de pesos: “Más de 18 meses sin pagar”

Desafortunadamente, el fraude es un delito muy común. Incluso famosos han sido víctimas de esto. Tal es el caso de Sandra Echeverría, quien recientemente usó sus redes sociales para denunciar la estafa millonaria que ella y otras personas más sufrieron, ¿quedó en bancarrota?

¿Qué dijo Sandra Echeverría sobre el fraude que sufrió?

A través de un video, Sandra Echeverría contó que, presuntamente, una empresa llamada ‘Metaxchange’ las defraudó a ella y a otras mil personas. Según su versión, “sufrieron el quebranto de su patrimonio”.

Aparentemente, ella les había “confiado” una fuerte cantidad de dinero a modo de inversión, pues la compañía había prometido que generarían “mejores rendimientos en comparación con los bancos”. Sin embargo, desde hace más de un año no ha tenido respuesta.

“Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho trabajo. ‘Metaxchange capital’ es una empresa liderada por Nazareth ‘N’, la cual prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco. Sin embargo, ya van más de 18 meses sin pagar”, indicó.

Reiteró que esta empresa ha “engañado a más de mil clientes” y “ha recibido más de 2 mil millones de pesos de depósitos de sus clientes”. Incluso sostuvo que la compañía estaba “evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”. Señaló tener pruebas de todo esto.

¿Sandra Echeverría logró recuperar el dinero que perdió por el fraude?

Aunque no especificó si había logrado recuperar su dinero, Sandra Echeverría comentó que ya se interpuso una denuncia legal. Tanto ella como algunos de los clientes que habrían sido defraudados por esta empresa ya iniciaron procesos similares.

Indicó que dos de los presuntos implicados ya fueron aprehendidos por la ley, mientras que Nazareth N, quien sería la dueña de la compañía aparentemente fraudulenta, ya es considerada como “profuga de la justicia”.

“Lo que ha provocado que se hayan presentado más de 200 denuncias en contra de sus representantes legales. Solo han procedido algunas… Hoy estamos muy contentos porque ayer, por fin fueron aprendidos Patrick N y Mariana N. Sin embargo, Nazareth N ya es oficialmente prófuga de la justicia”. Sandra Echeverría

Finalizó su testimonio afirmando sentirse muy agradecida por el apoyo de las autoridades y asegurando que el proceso seguirá hasta las últimas consecuencias: “Les pedimos, por favor, a las autoridades que no nos suelten, que se haga justicia y gracias”, concluyó.

La famosa no ha dado más declaraciones sobre el tema. En tanto que sus fans se han solidarizado con ella y le desearon todo lo mejor para que las autoridades pudieran capturar a la presunta responsable.

¿Quién es Sandra Echeverría?

Sandra Tamara Echeverría Gamboa

Actualmente tiene 41 años.

Inició su carrera artística en los años 90, cuando formó parte del grupo ‘Perfiles’.

Más tarde, decidió enfocarse en la actuación, apareciendo en grandes producciones como ‘El Clon’ y ‘La fuerza del destino’.

Está casada con Leonardo de Lozanne. Aunque en su momento tuvieron una fuerte crisis, lograron superarla y siguen juntos. Tienen un hijo.

