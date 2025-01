Sandra Echeverría no se queda callada y demanda a su vecino en Estados Unidos

Sandra Echeverría recurrió a su cuenta de TikTok para informar a sus seguidores sobre un problema legal que enfrenta en Estados Unidos. Según explicó, la situación se originó por un vecino problemático que causó daños en su departamento al provocarle una inundación.

La actriz señaló que intentó resolver el conflicto sin necesidad de involucrar a las autoridades, pero la actitud de su vecino, quien se negó a asumir responsabilidades, la llevó a proceder legalmente.

Sandra Echeverría explica por qué demandó a su vecino

“Estoy un poco nerviosa porque estoy a punto de conectarme con un juez y con mi exvecino de arriba, de Los Ángeles... Este señor me inundó mi departamento unos días antes de venderlo, hace ya varios meses, y pues no se quiso hacer responsable, así que, pues me tocó meter demanda y pelear por recuperar los gastos que me hizo hacer, que fueron muchos”, relató Echeverría.

Mira: Leonardo de Lozanne confiesa que Sandra Echeverría es la mujer de su vida ¡el amor sigue triunfando!

Sandra Echeverría revela que demandó a su vecino por inundarle su departamento. / Instagram: @sandraecheverriaoficial

Sandra Echeverría invita a sus seguidores a luchar por lo justo

Pese a la dificultad del proceso, Sandra animó a sus seguidores a no rendirse cuando enfrenten situaciones injustas y a no asumir las consecuencias de los errores de otros.

“No hay que dejarse, porque si no, entonces no hay consecuencias. No puede uno pagar por los errores de los demás, así que, pues sí es una flojera la demanda. Es una flojera pelear. Te causa mucha ansiedad y todo, pero yo siempre he sido justiciera. Me gusta pelear por la justicia, y pues a veces toca meterse en estos rollos. Deséenme suerte y que sea lo justo y correcto”, expresó la actriz.

Mira: Sandra Echeverría aclara cómo se encuentra tras devastador terremoto en Japón

Fans apoyan a Sandra Echeverría en su demanda

El mensaje de la también esposa de Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, recibió el apoyo inmediato de los internautas, quienes le enviaron palabras de aliento y buenos deseos para que pueda resolver el conflicto de manera favorable.

“Tienes toda la razón, es tu patrimonio. Mucha suerte con la demanda”, “Ojalá te hagan justicia”, “Espero que todo salga a tu favor”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Actualmente, Sandra Echeverría se encuentra con Leonardo de Lozanne con quien se dio una tercera oportunidad en el amor tras una separación. Sandra Echeverría se ha mostrado muy feliz de reconciliarse con su esposo y se enfoca en sus proyectos profesionales.