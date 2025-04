Sandra Echeverría le puso una fuerte condición a Leonardo de Lozanne para regresar ¡No la ha cumplido!

En noviembre de 2022, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne anunciaron su separación, tras 11 años de matrimonio. Sin embargo, la decisión no habría sido definitiva, la pareja decidió darse una segunda oportunidad, la cual se convirtió en un rotundo fracaso. ¡De nuevo terminaron en agosto de 2023!

Tras dos separaciones, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se dieron una nueva oportunidad en su matrimonio y dejaron claro que ¡La tercera es la vencida!

Sandra Echeverría querría renovar sus votos con Leonardo de Lozanne / IG: @sandraecheverriaoficial

Sandra Echeverría regresa con Leonardo de Lozanne

En mayo del 2024, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne anunciaron su reconciliación. Muy contentos, destacaron que se dieron cuenta del gran amor que se tienen. Incluso, ella lo señaló de ser el gran amor de su vida.

Ambos señalaron que el darse un tiempo fue lo mejor para extrañarse y valorarse como pareja. Por esta razón, estarían más enamorados que nunca.

“Y creo que estamos ahorita en una etapa en donde realmente la distancia y todo nos ayudó mucho a valorar el amor que nos tenemos y a decir: ‘No nos vamos a soltar, vamos a seguir luchando. Y estamos mejor que nunca, más enamorados que nunca”, dijo Sandra.

No obstante, una de las razones por las que la actriz y el cantante retomaron su matrimonio habría traído consigo una contundente promesa. ¿De qué se trata?

¿Qué promesa le hizo Leonardo de Lozanne a Sandra Echeverría para regresar?

Según Echeverría, ella aceptó reconciliarse con Leonardo de Lozanne y no divorciarse debido a una fuerte promesa que él le hizo. Sin embargo, esta no ha sido cumplida a dos años de retomar su matrimonio. ¿Se separarán?

A través de un encuentro con la prensa, Sandra no solo presumió lo bien que marcha su romance con el padre de su hijo, sino que también reveló la cuenta pendiente que tiene Leo con ella. ¡Le prometió renovar sus votos!

“Leo me prometió una ceremonia de renovación de votos. No me la ha cumplido, pero sigue ahí en el calendario, muchachos. Ya les contaré”, dijo la actriz con una gran sonrisa.

Por su parte, el fundador de la agrupación ‘Fobia’ prefirió no hacer comentarios con respecto a esta promesa. Aunque, ella se mostró más que entusiasmada.

Al momento, ninguno de los dos ha dado más detalles sobre la renovación de sus votos matrimoniales. No obstante, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne no dejan de presumir su gran relación en redes sociales. ¡Qué viva el amor!

