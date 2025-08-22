Christian Estrada, ex de Ferka, envía emotivo mensaje a su hijo por su cumpleaños: “Nada de esto es tu culpa”

La relación entre Ferka y Christian Estrada ha estado marcada por altibajos desde que se conocieron en el reality “Guerreros 2020". Tras su ruptura en 2022, la expareja ha protagonizado una guerra de declaraciones, especialmente por el tema de la pensión alimenticia y la convivencia con su hijo en común.

Aunque Christian Estrada reveló en junio que ya estaba por llegar en un acuerdo con Ferka, parece que no hay tregua entre ellos y ahora lanza una felicitación a su hijo, que fue considerada como “muy polémica” por usuarios.

Recientemente, el también exparticipante de ‘La casa de los famosos All-stars’ decidió compartir un emotivo comunicado por el cumpleaños del menor, generando diversas reacciones entre los internautas.

¿Qué dijo Christian Estrada por el cumpleaños de su hijo con Ferka?

Christian Estrada utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo a través de una carta. En ella, expresó el orgullo que siente por ser padre y el amor que le tiene al menor:

“Tu llegada fue uno de los eventos más esperados y felices para mí. Convertirme en tu papá ha sido mi mayor orgullo y ahora que cumples añitos, mi más grande deseo para ti es verte siempre feliz”.

El actor también recordó los sacrificios que ha hecho y la frustración de no poder convivir como quisiera con su hijo:

“Desafortunadamente, las circunstancias no me lo han permitido, por ahora, ya que a pesar de que he intentado de todas las formas posibles ser un papá presente, no lo he logrado. No sé si por mi inexperiencia como papá, por otras personas o por otras formas de pensar, que créeme hijo, que nunca ha sido por falta de amor y nada de esto es tu culpa”. Christian Estrada

¿Por qué Christian Estrada no puede ver a su hijo, según su versión?

En el mismo comunicado, Christian Estrada mencionó que su derecho de convivencia ha sido limitado, lo que ha provocado que su relación con el menor sea intermitente y dio a entender que no se le ha permitido convivir con su hijo.

“Mientras tanto yo voy a seguir festejando, te voy a seguir esperando. Feliz cumpleaños gordo, te amo y qué tristeza que te hayan condicionado el derecho de convivir conmigo a cambio de dinero”, agregó.

Como era natural, usuarios no tardaron en reaccionar a esta publicación. Aunque algunos celebraron el gesto del actor, hubo quienes lo criticaron por su mensaje, el cual consideraron “innecesario”.

¿Cómo celebró Ferka el cumpleaños de su hijo con Christian Estrada?

Por su parte, Ferka organizó la fiesta de cumpleaños del menor con temática de Paw Patrol, donde estuvieron presentes su madre y Jorge Losa, pareja de la conductora. La celebración incluyó botargas, piñata y pastel, rodeada de familiares y amigos. En Instagram, Ferka compartió su orgullo como madre:

“Estuvo rodeado de sus amigos de la escuela, familia y amigos. Ver esa sonrisa lo es todo. Gracias vida, gracias trabajo, por poderme permitir darle una fiesta así. Si tú eres una mamá autónoma como yo, apláudete”, mencionó la actriz.

¿Qué pasó entre Christian Estrada y Ferka?

2020: Ferka y Christian Estrada se conocen en el reality ‘Guerreros’ y poco después inician un romance.

2021: Ferka y Christian anuncian que están a la espera de su primer hijo

Junio del 2022: La ahora expareja hace un viaje a Nueva York, donde él le propone matrimonio.

Octubre del 2022: Las celebridades anuncian su ruptura definitiva poco después del bautizo de su pequeño.

Noviembre del 2022: Ferka acusa a Christian de presuntamente haber secuestrado a su hijo

Desde su separación, ambos han estado en una guerra de declaraciones constantes. Ella asegura que él la maltrató emocionalmente durante su romance, así como también lo ha acusado de no cumplir con sus obligaciones parentales

